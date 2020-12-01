Алиев раскрыл новые планы по Нагорному Карабаху

Турция, Армения, Россия и Иран могут присоединиться к проекту по созданию Нахичеванского коридора - Алиев / president.az

Официальный Баку выступает с инициативой создания коридора, который соединяет Нахичевань с западной частью республики, что поспособствует развитию сотрудничества пяти государств и обеспечит долгосрочный мир в регионе. При этом в Нагорном Карабахе следует создать новый Лачинский коридор через другие магистрали.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, в ходе своего обращения к народу, которое транслировал национальный телеканал Aztv.

Учитывая тот факт, что находящаяся в составе азербайджанского государства республика Нахичевань отделена от страны территорией Армении, Алиев предложил России, Турции, Ирану и Армении присоединиться к этому проекту, который может принести выгоду всем сторонам.

"Мы выводим Нахчыван (Нахичевань) из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду", - сказал Алиев, добавив, что такую идею уже одобрили президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин.Читайте такжеАлиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе

Кроме того, в Баку намерены создать новый Лачинский коридор, в результате чего город Лачин будет передан Азербайджану, а дорогу, которая соединяет Армению и НКР, проложить по другим путям.

"Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе