Алиев раскрыл новые планы по Нагорному Карабаху

Алиев предлагает создать платформу сотрудничества Азербайджана, Армении, Турции, России и Ирана в Нагорном Карабахе.
Официальный Баку выступает с инициативой создания коридора, который соединяет Нахичевань с западной частью республики, что поспособствует развитию сотрудничества пяти государств и обеспечит долгосрочный мир в регионе. При этом в Нагорном Карабахе следует создать новый Лачинский коридор через другие магистрали.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник, 1 декабря, в ходе своего обращения к народу, которое транслировал национальный телеканал Aztv.
Учитывая тот факт, что находящаяся в составе азербайджанского государства республика Нахичевань отделена от страны территорией Армении, Алиев предложил России, Турции, Ирану и Армении присоединиться к этому проекту, который может принести выгоду всем сторонам.
"Мы выводим Нахчыван (Нахичевань) из окружения, в то же время открываем новую транспортную артерию. Могу сказать, что все страны будут извлекать из этого только выгоду", - сказал Алиев, добавив, что такую идею уже одобрили президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин.Читайте такжеАлиев сделал заявление о контроле Баку над новой территорией в Карабахе
Кроме того, в Баку намерены создать новый Лачинский коридор, в результате чего город Лачин будет передан Азербайджану, а дорогу, которая соединяет Армению и НКР, проложить по другим путям.
"Этот вопрос заслуживает особого внимания, потому что если бы я не добился его включения в заявление, то Лачинский коридор всегда охватывал бы город Лачин", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия подписали 9 ноября заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
- Ереван вывел свои войска и передал под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, которые ранее находились под военно-политическим контролем Армении и анклава НКР. Договоренности предполагают создание Арменией транспортного коридора в Нахичевань через свою территорию.
- В Турции 1 декабря заявили, что Анкара и Москва подписали договор о создании координационного центра по обеспечению перемирия на территории Нагорного Карабаха.