Алиев сделал заявление о роли Турции в Нагорном Карабахе

Алиев / president.az

Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией невозможно урегулировать на политическом уровне без участия Анкары.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber.

Без участия Турции политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта невозможно, заявил Алиев.

При этом Азербайджан не планирует просить военной помощи у Анкары или Пакистана.

"У нас нет таких намерений. Турция и Пакистан - это страны, которые нас поддерживают. Но о военной помощи не может быть речи. В этом нет необходимости", - добавил Алиев.

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