Алиев сделал заявление о роли Турции в Нагорном Карабахе

В Баку не намерены просить военное помощи у Анкары.
Конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией невозможно урегулировать на политическом уровне без участия Анкары.
Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу A Haber.
Без участия Турции политическое урегулирование нагорнокарабахского конфликта невозможно, заявил Алиев.
При этом Азербайджан не планирует просить военной помощи у Анкары или Пакистана.
"У нас нет таких намерений. Турция и Пакистан - это страны, которые нас поддерживают. Но о военной помощи не может быть речи. В этом нет необходимости", - добавил Алиев.
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Автор: Андрей Ганжа