УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Анна Ярославская
4 июля 2024, 08:14
73
Карлсон заявил, что пытался договориться об интервью с Зеленским в течение двух лет.
Такер Карлсон, Владимир Зеленский
Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским / Коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Скандальный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Похоже, мы получили интервью с Зеленским", - написал журналист в соцсети Х.

По его словам, договориться об этом интервью он пытался в течение двух лет, а с особой интенсивностью - после интервью с российским диктатором Путиным в феврале.

видео дня

"Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", - отметил Карлсон.

Скриншот

Скандальное интервью Такера Карлсона с Путиным

8 февраля 2024 года вышло интервью кремлевского диктатора Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин изложил свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.

Также в своем интервью американскому "журналисту" Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков по Гданьску спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше возмутились этими заявлениями, но отметили, что такие обвинения высказываются Россией не впервые.

Путин также заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".

В Институте изучения войны заявили, что интервью российского диктатора Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону спецоперацией РФ. Он подчеркнул, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".

Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.

В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.

Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.

24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.

Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Владимир Путин война России и Украины Такер Карлсон
Реклама

Главное за день

В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

09:09 Мир
Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину

09:00 Интервью
Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

08:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная 12202

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик 7121

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит 4761

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит

Продолжаются уличные бои : РФ начала наступление на новом направлении - боец ВСУ 2265

"Продолжаются уличные бои": РФ начала наступление на новом направлении - боец ВСУ

Последние новости

09:38

Байден ответил, будет ли баллотироваться после провала на дебатах с Трампом

09:16

Ненавидят эти запахи: эксперт назвал лучшие способы, чтобы избавиться от комаров

09:09

В Госдепе США раскрыли, что предложат Украине на саммите НАТО в Вашингтоне

09:05

Что будет, если смешать моющее средство для мытья посуды с солью

09:00

Десятки тысяч солдат, туннельная война и ядерный удар: Жданов – об отправке войск КНДР в Украину

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимойБез электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой
08:55

Украина готовит новые бригады для наступления ВСУ: в ISW раскрыли нехватку оружия

08:51

Гороскоп на завтра 5 июля: Девы получат важный совет, Ракам - тревога

08:47

На фоне онкологии: что случилось между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

08:34

Как ускорить интернет на мобильном телефоне: способ, о котором мало кто знает

Реклама
08:14

Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

08:10

Путин хочет расколоть украинское общество и устроить новую ловушкумнение

08:00

Предательница Таисия Повалия еле выжила - что случилось

07:31

Армия РФ оккупировала два села на Донбассе и расширила фронт на Харьковщине - Deep State

06:47

Киев атаковали дроны: все "Шахеды" сбиты на подступах к столице

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 12 секунд найти самолет

05:30

Страну накрыл почти 7-балльный шторм: магнитная буря сильно затягивается

04:35

Как можно сохранить вишню на зиму: уникальный грузинский рецептВидео

03:45

Только гений найдет ошибку на рисунке за 5 секунд: непростая загадка для самых сообразительных

03:10

Удар РФ по аэродрому в Миргороде: эксперт указал на важную деталь

02:40

Имеют аллергию на самые распространенные продукты: что не стоит давать собакам

Реклама
02:20

"Заплатил высокую цену": Капранов назвал виновного в смерти брата-близнеца

01:30

Перемирие и новый формат переговоров с РФ: эксперт назвал вероятных посредников

00:03

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

03 июля, среда
23:40

"Нам нужно разойтись": Маша Ефросинина рассказала о судьбоносном разговоре с мужем

23:37

Вытанцую этого мальчика: Чмерковский с женой на 9 месяце показал зажигательные танцыВидео

23:16

РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

23:13

Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалилсяВидео

23:09

УЗИ и ребенок: Эктор Хименес Браво заинтриговал однозначным фото

22:37

Ударит рекордная температура до +40: синоптик предупредила об опасной погоде

22:14

Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по ХарьковуФотоВидео

21:45

США объявили о новом пакете помощи Украине: что передают

20:22

Антикоррупционер Шабунин был признан непригодным к армии из-за родинок – материалы суда

20:20

В Донецке взрывы: в сети сообщают о попадании в склад боекомплекта оккупантов

19:58

Могло быть местью: OSINT связали приезд Орбана в Киев с ударом РФ по Днепру

19:48

Что первая жена Аффлека думает про его "цирк" с Джей Ло - СМИ

19:39

Мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн: его обогатила очень странная привычка

19:32

Графики отключения света на 4 июля: в какие часы не будет электроэнергии

19:19

Укрзализныця изменила схему продажи билетов - как теперь купить билет на поезд

19:14

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря

19:09

Наталке Денисенко стало плохо на съемках - что произошло

Реклама
19:05

Певица Дуа Липа закрутила новый роман: кто ее избранник, фото

18:50

Reuters: только один кандидат от демократов победил бы Трампа, и это - не Байден

18:50

О ком говорят "горобці в голові цвірінькають": мало кто знает правильный ответВидео

18:49

Эрдоган предложил Путину "заложить основу": хочет прекратить огонь в Украине

18:46

ВСУ вышли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру: в DeepState назвали причину

18:27

Три приметы 4 июля: что нельзя делать в Андреев день

18:21

Пластические операции и уколы красоты: Настя Каменских сделала признание

18:20

Argentem Creek Partners досье

18:15

Пробный слой переговоров с РФ: с чем Орбан приезжал в Киевмнение

18:02

В Украине значительно подорожает бензин: неутешительный прогноз о ценах на АЗС

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять