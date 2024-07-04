Американский пропагандист Такер Карлсон анонсировал интервью с Зеленским

Скандальный американский журналист Такер Карлсон сообщил, что вскоре может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Похоже, мы получили интервью с Зеленским", - написал журналист в соцсети Х.
По его словам, договориться об этом интервью он пытался в течение двух лет, а с особой интенсивностью - после интервью с российским диктатором Путиным в феврале.
"Дело в том, чтобы донести до американцев крайне необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет позицию их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет вскоре", - отметил Карлсон.
Скандальное интервью Такера Карлсона с Путиным
8 февраля 2024 года вышло интервью кремлевского диктатора Путина, которое провел американский журналист Такер Карлсон. В нем Путин изложил свое видение истории и заявил, что якобы РФ еще "не достигла целей" в войне против Украины.
Также в своем интервью американскому "журналисту" Владимир Путин оправдал действия нацистов, утверждая, что несговорчивость поляков по Гданьску спровоцировала начало Второй мировой войны. В Польше возмутились этими заявлениями, но отметили, что такие обвинения высказываются Россией не впервые.
Путин также заявил, что якобы готов к переговорам относительно войны в Украине и хочет таким образом добиться "разрешения ситуации".
В Институте изучения войны заявили, что интервью российского диктатора Такеру Карлсону не было рассчитано на российскую аудиторию. Кремль был намерен создать информационные эффекты и истерику на Западе.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов считает интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону спецоперацией РФ. Он подчеркнул, что Путин - "геополитический сумасшедший", который рассказывает ерунду о международном праве и истории и решает, какой нации существовать или не существовать.
Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием "Вечер с Такером Карлсоном" с 14 ноября 2016 года по 21 апреля 2023 года. Основатель и владелец собственного независимого потокового сервиса "Tucker Carlson Network".
Карлсон считается одним из самых влиятельных сторонников бывшего президента США Дональда Трампа.
В 2021 году журнал Time назвал его самым влиятельным консерватором Америки.
Карлсон выступает против абортов, феминизма, ЛГБТ и мигрантов. В сфере внешней политики Карлсон изоляционист и выступает против участия США в международных конфликтах.
24 апреля 2023 года американский канал Fox News уволил Карлсона. Решение принял лично медиамагнат Руперт Мердок - владелец холдинга News Corp, которому принадлежит Fox News.
Такер Карлсон - сторонник теорий заговоров. В свое время он всерьез утверждал, что правительство США тайно хранит космический корабль инопланетян, а в Украине, мол, есть американские лаборатории по производству биологического оружия.
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