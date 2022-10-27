Аналитик спрогнозировал, когда и кого Китай поддержит в войне России и Украине / https://ua.depositphotos.com и УНИАН

Известный политический аналитик, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду заявил ‒ на данный момент маловероятно, чтобы Китай открыто поддержал какую-либо сторону в российско-украинской войне.

"Если состоится открытая фаза противостояния Китая и США, то есть непосредственная война с обменом ядерными ударами, ситуация на фронтах в Тихом океане обострится настолько, что будет возможность высадки американского десанта в Китае или какие-то глобальные потери Китая в таком противостоянии. Тогда возможно расширение большого фронта и кооперация с Россией. Но это скорее антиутопия, а не прогноз", ‒ сказал он.

Напомним, ранее российский оппозиционный политик, юрист и адвокат Марк Фейгин говорил, что США и Китай проводят подготовку крупного соглашения по судьбе России.

По его мнению, Вашингтон и Пекин намерены зафиксировать взаимные интересы в отношении государства. Сверхдержавы не могут договориться иначе, как ни за счет РФ. Китайцы якобы заинтересованы в том, чтобы российское государство не распалось, а стало его вассалом.

Позднее политический эксперт Тарас Чорновил заявил, что вряд ли следует ожидать военного столкновения США и Китая. По его словам, оба государства зависимы друг от друга. Однако Пекин в большей степени, поскольку ориентируется на доллар. Как полагает Чорновил, сейчас Байден предлагает КНР толерантно относиться к американской внешней политике в обмен на ослабление Штатами таможенных ограничений. Это устраивает обе стороны

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