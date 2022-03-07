Anonymous взломала прокремлевские телеканалы и запустила кадры бомбежки Украины

Хакеры взломали ТВ России / Газета

Международная группа хакеров Anonymous взломала российские стриминговые сервисы Wink и Ivi и некоторые телеканалы. А затем запустила в эфир видео с бомбежками Украины

В списке телеканалов оказались: Россия 24, Первый канал и Москва 24.

Местые зрители получили возможность увидеть редкую правду из ТВ.

Как известно, Anonymous – это международная группа хакеров и киберспециалистов, которые по политическим соображениям борются в цифровом пространстве с правительствами стран мира, политическими структурами и элитами. С началом полномасштабного вторжения России в Украину они объявили кибервойну РФ.

Ранее связанная с Anonymous группа хакеров NB65 сломала систему управления спутниками Роскосмоса.

Также ранее хакеры данной группы "положили" официальные сайты главных ведомств России. 26 февраля не открывались сайты российского Кремля, МВД, ФСБ, Минюста и Минобороны РФ.

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