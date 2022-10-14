Арестовали или пустили в расход: в МВД рассказали о разборках Гиркина с "поваром Путина"

Стало известно о разборках между Евгением Пригожиным и Игорем Гиркиным / t.me/kazansky2017/Скриншот

Сбежавший с Донбасса бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прекратил активную деятельность в соцсетях после критики основателя ЧВК Вагнер Евгения Пригожина (повара Путина).

На необычное затишье Гиркина в Сети обратил внимание советник главы МВД Антон Геращенко. В своем Telegram он напомнил о том, что ранее "Стрелок" чуть ли не ежедневно постил сообщения о ситуации на фронте.

"Террорист Стрелков-Гиркин уже 4 дня ничего не пишет в своем телеграмм-канале. Такого не было ни разу с 24 февраля", - подчеркнул советник главы МВД.

"Или его арестовали, или его убили, или он потерял доступ к своему аккаунту в Телеграме. Примечательно, что его последние посты были направлены на критику другого террориста и военного преступника – главы ЧВК "Вагнер" Пригожина", - уточнил он.

Геращенко напомнил, что Гиркин предрекал Пригожину смерть от его же наемников-зеков.

"Не исключено, что Пригожин не стал терпеть оскорблений от Гиркина и пустил того в расход", - добавил он.

Напомним, ранее Гиркин заявил о том, что причина военных неудач РФ заключается в профнепригодности части российских военачальников.

"Самое важное. Драка за власть вышла на поверхность. Кадыров (при поддержке Пригожина) атаковал генерала Лапина за сдачу Лимана (хотя вина последнего, вполне вероятно, лишь в том, что он не ладит с самим Кадыровым, так как Лапин за оборону Лимана изначально не отвечал — его части были направлены на помощь с другого участка фронта и к тому же направлены слишком поздно)", - жалуется российский террорист.

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