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"Ашан" влип в скандал с поставками товаров оккупантам и мобилизацией в РФ — расследование

17 февраля 2023, 12:48
В компаниях-партнерах признали, что товары от "Ашана" поставлялись именно для нужд ВС РФ.
Ашан
Ашан обвинили в помощи армии РФ / Facebook/auchan.ua

Французская компания "Ашан", которая работает на рынке Украины, бесплатно поставляла товары для ВС РФ на оккупированных территориях.

В марте 2022 года контролер управления "Ашан-Санкт-Петербург" Наталья Зельцер отправила коллегам письмо, в котором говорилось о необходимости сбора и последующей отправки "гуманитарной помощи" на нужды войск оккупантов РФ, говорится в совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Le Monde.

В списке: мужские носки, сигареты, которые никогда не поставляются как гумпомощь, зажигалки, спички, салфетки и бритвенные станки. При этом "гумпомощь" оформлялась центральным офисом "Ашана" в РФ как закупка со стороны десяти юрлиц.

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В свою очередь менеджер по логистике "Ашан-Санкт-Петербург" Эльмира Иванова в общении с журналистами заявила, что на самом деле "Ашан" выделял эти предметы бесплатно из своих запасов. Управляющая также уточнила, что не знает, кто был конечным получателем — военные ВС РФ или гражданские лица.

Как уточняет приемщик одного из "Ашанов" Санкт-Петербурга Алексей, с которым общалась редакция, всем было все понятно: "Я сразу с первого email сказал, что вообще к этому не подойду, а когда они отгружали, я спросил у Зельцер, куда эта "гумпомощь", она сказала: "Подумай сам". Я стал настаивать: "И куда же?" — и она ответила: "На СВО", а потом добавила: "К сожалению".

При этом директор ООО "МТК" Сергей Пома и директор ООО "Энергия-3000" Галина Баранова, чьи компании указаны в счетах, признали, что товары от "Ашана" поставлялись именно для нужд ВС РФ.

В материале сказано, что "Ашан" задействовал в поставках для ВС РФ супермаркеты в других регионах в ТРЦ, которые принадлежат компании. Так, например, в Самаре, Рыбинске и Владимире в супермаркетах установили пункты сбора "гумпомощи для Донбасса".

Подчеркивается, что не только "Ашан", но и относящийся к тому же холдингу "Леруа Мерлен" занимался поставкой товаров на оккупированные территории Украины. Об этом свидетельствуют опубликованные в декабре кадры из Мариуполя, на которых можно увидеть, как члены "Молодой Гвардии Единой России" разгружают одинаковые палеты с фирменным знаком "Леруа Мерлен".

Авторы расследования добавили, что "Ашан" не только отправлял бесплатно товары на оккупированные территории Украины, но и помогал военкоматам проводить частичную мобилизацию. Руководство компании собирало и передавало данные о своих сотрудниках. Также "Ашан" помогал военкоматам выполнять норму во время частичной мобилизации — прямо на рабочем месте сотрудникам вручали повестки и предлагали уволиться.

Российское руководство "Ашана" отказалось давать комментарии, а в пресс-службе французского Auchan заявили, что компания находится вне политики и никакую поддержку ВС РФ не осуществляет.

Ранее сообщалось о том, что многие иностранные компании ушли с российского рынка. Но есть и те, которые продолжают работать с кровавым оккупантом, таким образом непосредственно спонсируя уничтожение украинцев.

Среди них - Auchan - французская сеть супермаркетов и гипермаркетов. Также Metro Cash & Carry GmbH - международная торговая оптовая компания. При этом заявляет, что помогает украинским защитникам продуктами.

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