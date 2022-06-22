Атака на страну НАТО – нападение на весь Альянс: США готовы защитить Литву в случае вторжения РФ

США уважают свои обязательства в рамках НАТО, а Литва состоит в Альянсе - Госдеп / Коллаж Reuters, УНИАН

США придерживаются пятой статьи НАТО, согласно которой нападение на одну из стран коллективного блока безопасности Запада является атакой на весь Североатлантический альянс. Американское государство защитит Литву, если Россия пойдет на реализацию сценария военного вторжения. Десятки мировых стран, в числе которых государства ЕС и Альянса, оказывают колоссальное экономическое давление на Москву. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

В ходе своего брифинга в Вашингтоне он сказал о том, что США уважают обязательства НАТО по защите участников Североатлантического альянса в случае нападениия других стран. И Литва не является исключением.

Читайте такжеМосква может рискнуть отрезать страны Балтии от НАТО в случае войны за Сувалкский коридор – Politico"Литва – член НАТО, и мы поддерживаем обязательства, взятые перед Альянсом", - отметил чиновник.

По его словам, речь идет о 5-й статье Альянса, которая представляет собой "основу НАТО".

Также он добавил, что Вашингтон ценит колоссальные экономические меры, которые применили в отношении России ряд стран, среди которых и Литва. Кампанию по оказанию давления на страну-агрессора поддерживают десятки стран мира, в том числе и участники ЕС и НАТО.

"Мы поддерживаем Альянс, мы поддерживаем наших союзников по нему, и мы поддерживаем Литву", - подчеркнул Нед Прайс.

Угрозы России Литве из-за блокады Калининграда

Литва 18 июня на базе решения Евросоюза о санкциях против России прекратила транзит ряда российских товаров в Калининградскую область. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что запрет затронул примерное 50% всех грузов, которые попали в регион с других областей. Фактически Литва устроила Калининграду сухопутную блокаду.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что у Москвы, дескать, теперь появилась возможность решить проблему остановки транзита в Калининградскую область "любыми выбранными путями".

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия способна напасть на Литву. По его словам, страны Балтии – в частности, Литва и Эстония – могут подвергнуться провокациям со стороны Москвы.

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