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Невероятное спасение выжившего в авиакатастрофе в Пакистане попало на видео

22 мая 2020, 17:42

Мужчину достали из-под горящих обломков.

Авиакатастрофа Пакистан
Авиакатастрофу смог пережить президент банка / Фото: Reuters

Обнародовано видео спасения одного из пассажиров самолета Airbus A320 Пакистанских международных авиалиний, упавшего 22 мая на жилой квартал в Карачи.

Очевидцы запечатлели, как пять человек на руках несут мужчину, которого извлекли из-под горящих обломков самолета. Кадры появились в YouTube.

По данным ресурса Dawn, выжил в результате авиакатастрофы президент банка Пенджаба Зафар Масуд. Информацию подтвердили и его родственники. Мужчине понадобилась срочная медицинская помощь. Подробностей о его состоянии близкие и официальные власти пока не сообщают.

Точное количество погибших и пострадавших в результате крушения лайнера остается неизвестным. Очевидцы уверяют, что уже увезли 35 тел, а также несколько раненых. На борту воздушного судна находился 91 пассажир и 8 членов экипажа. Самолет упал на жилые дома, поэтому сообщалось о том, что в больницы доставили от 25 до 30 человек, живущих в этом районе.

Напомним, лайнер Airbus A320 выполнял внутренний рейс PK 8303 из Лахора в Карачи и упал неподалеку от международного аэропорта Джинна во время захода на посадку. Перед крушением пилот сообщил о проблеме с двигателем, поскольку с первого раза не смог посадить самолет. Самолет упал на жилые дома. Информацию подтвердил представитель авиакомпании Абдула Хафиз.

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