Австралия рекомендует своим гражданам немедленно покинуть Украину

Австралия рекомендует гражданам выехать из Украины / pixabay.com

Посольство Австралии рекомендовало гражданам своей страны покинуть Украину. При этом австралийцев, которые планируют побывать в Украине в ближайшее время, призвали воздержаться от поездок, говорится в сообщении посла Австралии в Украине Брюса Эдвардса в Twitter.

"Мы советуем австралийцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Мы призываем австралийцев, находящихся в Украине, покинуть страну сейчас, воспользовавшись коммерческим или другим частным транспортом. Обслуживание может быть приостановлено в кратчайшие сроки", - написал он.

При этом посол добавил, что семьи сотрудников посольства уже покинули страну.

Эвакуация дипломатов из Украины

24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

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При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение Госдепартамента США об эвакуации сотрудников американского посольства в Киеве. В МИДе назвали его "преждевременным".

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