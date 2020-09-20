Азербайджан допускает большую войну с Арменией

Алиев сделал заявление о провокации со стороны Армении / пресс-служба президента Азербайджана

Армения демонстрирует маневры, которые указывают на намерения Еревана начать большое военное противостояние в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Планы армянской стороны подтверждают данные азербайджанской разведки.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает его пресс-служба.

По словам главы азербайджанского государства, Армения сосредоточила свои войска у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Ереван провоцирует Баку и готовится к серьезному вооруженному столкновению.

Более того, Армения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике проводит мероприятия по расселению людей, тем самым жестко нарушая международные правовые нормы.

"Армения проводит незаконное заселение (в Нагорном Карабахе ). Это противоречит всем международным конвенциям. Это полностью противоречит Женевской конвенции, это - преступление. Привозить откуда-то людей и расселять их на оккупированных землях - преступление", - утверждает Алиев.

Также глава Азербайджана полагает, что обострение конфликта между Ереваном и Баку в июле является попыткой Армении посмотреть, как отреагируют на данный прецедент ее союзники по ОДКБ.

Армяне ведут подготовку к серьезным боевым действиям – такие данные подтверждаются азербайджанской разведкой.Читайте такжеКому выгоден и чем опасен конфликт Армении и Азербайджана

"Потому что они (армяне) готовятся к новой большой войне. У нас есть оперативные разведданные. Мы знаем, что происходит вокруг нас", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.