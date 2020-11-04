Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев

Ильхам Алиев / Reuters

Власти Азербайджана готовы прекратить военные действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Баку готов остановить войну в Карабахе", ‒ заявил он.

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