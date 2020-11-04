Баку готов остановить войну в Карабахе - Алиев

Президент Баку сделал заявление по поводу войны в Нагорном Карабахе.
Власти Азербайджана готовы прекратить военные действия в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Об этом сообщает российское информагентство РИА Новости со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Баку готов остановить войну в Карабахе", ‒ заявил он.
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Война в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Вооруженная конфронтация между Арменией и Нагорным Карабахом достигла острой фазы утром 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о начале контрнаступательной операции.
- По мнению армянского премьера Никола Пашиняна, войну в Нагорном Карабахе сможет остановить только размещение российских миротворцев в зоне боевых действий.
- В Кремле не исключают ввода миротворческого контингента в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния, однако подчеркивают, что реализация такого сценария зависит исключительно от Армении и Азербайджана.
Автор: Дмитрий Видоменко