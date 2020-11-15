"Байден победил": Трамп неожиданно признал свое поражение на выборах

Джо Байден и Дональд Трамп / коллаж Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Такое сообщение глава Белого дома оставил в сервисе микроблогов Twitter, комментируя сюжет телеканала Fox News о возможных махинациях на выборах и о победе Джо Байдена.

"Он (Байден, - ред.) победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп.

В то же время президент США уверен, что победу Байдену принес разработчик ПО для голосования компания Dominion, а также замалчивающие нарушения СМИ.

Глава Белого дома добавил, что победу Байдену принесли махинации при подсчете голосов, когда многие голоса избирателей были "украдены".

"Они преуспели во многом, не попавшись. Выборы по почте — это дурацкая шутка", — резюмировал Трамп.

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