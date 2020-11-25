Байден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа

Джо Байден выразил надежду, что США удастся справиться с нынешним кризисом.
Кандидат в президенты США Джо Байден после своей победы на выборах не планирует начинать расследование против действующего главы государства Дональда Трампа и намерен сосредоточить свое внимание на решении более актуальных проблем американского государства.
В интервью телеканалу NBC политик заявил, что после своего вступление на должность президента США он не намерен начинать расследование против Трампа.
"Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента", - сказал Байден.
Он подтвердил, что знает о расследованиях против нынешнего хозяина Белого дома в некоторых американских штатах, однако "ничего с этим сделать не может".Читайте такжеШансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов
Политик добавил, что приоритетом его деятельности является не привлечение Трампа к ответственности, а разрешение американского кризиса.
"Я сфокусируюсь на том, чтобы вернуть американскому обществу чувство уверенности, безопасности, понимания, что нам удастся справиться", – подчеркнул Джо Байден.
Выборы президента США
- По данным американских средств массовой информации, демократ Джо Байден одерживает победу на выборах президента США. Он набрал более 80 миллионов голосов, что стало новым рекордом американских президентских выборов.
- Несмотря на нежелание признавать итоги выборов, президент Дональд Трамп дал распоряжение сотрудникам Белого дома начать процесс по передаче власти команде Джо Байдена.
- Ранее Байден огласил 6 кандидатов на ряд ключевых должностей в своей президентской администрации. Новым госсекретарем США должен стать Тони Блинкен.