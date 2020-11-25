Байден прояснил вопрос уголовного преследования Трампа

Байден утверждает, что Трампа преследовать не будут / Фото Reuters

Кандидат в президенты США Джо Байден после своей победы на выборах не планирует начинать расследование против действующего главы государства Дональда Трампа и намерен сосредоточить свое внимание на решении более актуальных проблем американского государства.

В интервью телеканалу NBC политик заявил, что после своего вступление на должность президента США он не намерен начинать расследование против Трампа.

"Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента", - сказал Байден.

Он подтвердил, что знает о расследованиях против нынешнего хозяина Белого дома в некоторых американских штатах, однако "ничего с этим сделать не может".Читайте такжеШансов больше нет: суд отклонил иск Трампа, который мог бы изменить результаты выборов

Политик добавил, что приоритетом его деятельности является не привлечение Трампа к ответственности, а разрешение американского кризиса.

"Я сфокусируюсь на том, чтобы вернуть американскому обществу чувство уверенности, безопасности, понимания, что нам удастся справиться", – подчеркнул Джо Байден.

Выборы президента США