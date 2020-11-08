Байден выступил перед нацией: что пообещал американцам новоизбранный президент

Избранный президент отметил, что США можно охарактеризовать одним словом - "возможности".
Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон впервые с тех пор, как его назвали победителем выборов в США. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
"Я обещаю быть президентом, который стремится не разделять, а объединять", - сказал Байден, трансляцию его обращения вел Голос Америки.
Он поблагодарил свою семью и жену и отметил, что удостоился чести работать с первым афроамериканским вице-президентом, также имеющим индийское происхождение.
"Не говорите мне, что это невозможно в Соединенных Штатах Америки", - сказал Байден.
Избранный президент также отметил, что США можно охарактеризовать одним словом - "возможности".
"Мы всегда смотрим вперед и будем создавать рабочие места, лечить болезни, никто не будет оставлен позади, никогда Америка не здастся", - подчеркнул Байден.
Байден выиграл выборы – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой на выборах.
- Джо Байден обратился к американцам после того, как стали известны итоги выборов президента США. "Для меня большая честь, что меня выбрали руководителем нашей великой страны", - начал свою речь Байден.
- Бывший госсекретарь США, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон высказала радость в связи с победой Джо Байдена на выборах президента страны.