Байдену посоветовали не разрешать ВСУ бить вглубь России: СМИ узнали детали

В США считают, что от разрешения на удары вглубь агрессора России будет больше недостатков, чем выгоды.

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В Пентагоне посоветовали Байдену не разрешать удары вглубь России, потому что это якобы не приведет к переменам - FoxNews / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Ключевые тезисы публикации Fox News:

Пентагон и разведка США не одобряют удары вглубь России

США опасается ядерной эскалации со стороны России

Удары вглубь России не изменят ход войны

Минобороны и разведка Соединенных Штатов Америки посоветовали Белому дому не отменять запрет для Украины на удары вглубь территории России. Американцы считают, что такое решение не изменит хода боевых действий, поскольку россияне переместили подавляющее количество своих военных самолетов за пределы радиуса ракет ATACMS.

Как сообщает Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника, в Пентагоне и разведке не видят преимуществ в разрешении на удары вглубь РФ.

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Военные ведомства придерживаются точки зрения, согласно которой россияне переместили более 90% своих самолетов за пределы радиуса боевого действия ATACMS. Таким образом, "ошибочно утверждать", что отмена табу на удары по РФ станет эффективным решением.

Каким оружием Запада и где Украина может бить по России / Инфографика Главреда

Украине не хватает ракет ATACMS

Кроме того, у Украины дефицит количества ракет ATACMS. Американцы больше ракет предоставить не могут, потому что такие поставки приведут к ущербу Вооруженных сил США.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Опасения ядерной эскалации

Также собеседник издания уточнил, что Вашингтон учитывает и возможную ответную реакцию России, поскольку она "ядерная держава, способная сделать очень плохие вещи, как для Украины, так и для США".

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Украина настаивает на том, чтобы Запад разрешил Силам обороны наносить удары вглубь территории России для поражения важных военных объектов оккупантов. Однако страны-партнеры к такому решению пока не готовы, поскольку опасаются эскалации. На днях президент США Джо Байден сказал, что консенсуса относительно вопроса ударов Украины вглбь РФ западным оружием пока нет.

Вопрос ударов вглубь РФ "на паузе" до выборов в США, считают журналисты французского издания Le Monde. В материале уточняется, что Штаты и Германия пока против этого решения, тогда как Великобритания и Франция "более открыты к такой идее".

Украина может победить РФ даже без ударов западным оружием по ее территории, считает глава Пентагона Ллойд Остин. По его мнению, у Сил обороны достаточно объемов собственных вооружений, чтобы наносить эффективные дальнобойные удары.

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