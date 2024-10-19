'Консенсуса нет': Байден сделал обнадеживающее заявление о дальнобойных ударах по РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще против быстрого вступления Украины в НАТО и не поддерживает поставки дальнобойного оружия.

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Байден высказался о дальнобойных ударах по России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Западным союзникам пока не удалось достичь консенсуса по применению Украиной дальнобойного оружия для атак вглубь России. В то же время Берлин продолжает выступать против поставок ВСУ дальнобойных ракет. Об этом пишет Bloomberg.

План победы Украины получил определенную поддержку среди стран-членов НАТО во время визита президента США в Берлин, где он призвал международное сообщество продолжить поддержку Украины, которая страдает от последствий войны. Байден подчеркнул, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и попытался укрепить поддержку Запада во время своего короткого визита в Берлин.

"Мы не можем опускать руки, мы должны продолжать нашу поддержку. На мой взгляд, мы должны продолжать, пока Украина не получит справедливый и прочный мир в соответствии с уставом ООН, пока снова не победит человеческое достоинство", - сказал Байден.

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По словам пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Байден намерен обеспечить постоянную помощь Украине до завершения своего президентского срока в январе.

Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что канцлер Германии Олаф Шольц продолжает выступать против быстрого вступления Украины в НАТО и не поддерживает идею предоставления дальнобойного оружия.

"Мы поддерживаем Украину так энергично, как только возможно. В то же время мы следим за тем, чтобы НАТО не стало участником войны, чтобы эта война не превратилась в гораздо большую катастрофу", - заявил глава немецкого правительства во время пресс-конференции с Байденом.

Покидая Берлин, президент США подчеркнул, что пока "нет консенсуса" по вопросу поставки оружия дальнего радиуса действия для Украины, чтобы она могла наносить удары по российской территории. В то же время Байден подчеркнул, что "во внешней политике никогда не говорят: "Я никогда не передумаю".

"Тем не менее, встреча министров обороны стран НАТО на этой неделе показала большую открытость к обсуждению приглашения вступить в альянс. Но, по их словам, до выборов в США, которые состоятся 5 ноября, шансов на продвижение мало", - говорится в материале.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

План победы Украины - последние новости

Напомним, 16 октября президент Украин Владимир Зеленский представил в Верховной Раде план победы. Он включает пять основных пунктов.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против ключевых пунктов плана победы президента Владимира Зеленского, опасаясь эскалации конфликта. Он заявил, что не изменит решение о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.

Зато спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США поддерживают план Зеленского по достижению справедливого мира и добавил, что переговоры с иностранными государствами без участия Украины невозможны.

План победы Украины / Инфографика: Главред

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