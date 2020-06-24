"Настоящий сталинизм": в ЕС обещают ударить по Лукашенко санкциями и не исключают революции в Беларуси

В ЕС требуют от Лукашенко отпустить политических заключенных / УНИАН

В Евросоюзе планируют ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его окружения по причине начала серии арестов политических оппонентов главы государства. Также Лукашенко намекнули, что разворот Беларуси в сторону России может закончиться для него потерей власти.

Такое заявление сделал евродепутат Михаэль Галер изданию Deutsche welle.

По его словам, белорусские власти фактически устроили репрессии против оппозиционных политиков. Если ситуация продолжит развиваться в таком русле, Брюссель введет ряд санкционных ограничений в отношении белорусских властей и самого президента Александра Лукашенко. Речь идет о персональных санкциях.

"Всё это - настоящий сталинизм. Мы требуем, чтобы режим прекратил подобные действия…Их визы могут отозвать, возможно, заблокировать счета - сейчас это все еще неконкретно, так далеко мы пока не зашли. Но если взглянуть на санкции, введенные против России, то можно понять, в каких областях возможны ограничения", - полагает Галер.

Также он добавил, что не готов делать прогнозы относительно восстановления полноценного сотрудничества Беларуси с Россией, так как в данный момент между Москвой и Минском существует ряд противоречий. Однако в попытках показать Путину контроль над политической ситуацией в Беларуси Лукашенко должен помнить о судьбе Януковича.

"Возможно, Лукашенко, помня о том, что произошло в Украине, хочет доказать Путину, что он может контролировать ситуацию. Но Янукович тоже так считал", - подчеркнул Галер.

Добавим, ЕС требует от президента Беларуси Александра Лукашенко освобождения оппозиционных политиков. В частности, речь идет о Викторе Бабарико, Сергее Тихановском и Павле Северинце. Брюссель настаивает на том, что политические деятели должны выйти на свободу и принять участие в президентских выборах.

Напомним, 18 июня по делу Белгазпромбанка был арестован кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико. Власти обвиняют его в уклонении от уплаты налогов, сторона Бабарико называет обвинения политическими и связывает их с выдвижением кандидатуры бизнесмена на президентские выборы. В связи с этим в Беларуси произошел ряд акций протеста.

Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что власти провели спецоперацию по предотвращению революции в стране и пообещал жестко расправиться с силами, которые пытаются дестабилизировать политическую ситуацию на территории государства.

Белорусские власти полагают, что сценарий смены власти в Беларуси срежиссирован Кремлем.