Беларусь разворачивает на границе войска спецопераций: якобы виновата украинская армия

Беларусь разворачивает на границе войска спецопераций / Коллаж depositphotos.com и t.me/modmilby

Беларусь развернула часть своей армии на границе с Украиной ‒ якобы в ответ на созданную ВСУ группировку общим числом до 20 тысяч человек. Об этом рассказал начальник белорусского Генштаба Виктор Гулевич.

Как говорит генерал, войска развернуты в трех тактических направлениях.

"На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси", - рассказал Гулевич.

Кроме того, как говорит генерал, Генштаб Беларуси проводит проверка двух районов территориальной обороны. И развернутые там подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране "важных объектов".

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Напомним, с 10 мая в Беларуси началась внезапная "проверка" войск ввиду учений НАТО на территории стран-членов Альянса. На эти направления направлены войска.

До того белорусский диктатор Александр Лукашенко признался, что "спецоперация" РФ в Украине "затянулась".

В начале полномасштабной войны Лукашенко предоставил территорию страны для размещения ракетных установок и другого вооружения ВС РФ для ударов по украинским городам.

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