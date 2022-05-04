В Беларуси заявили о внезапной проверке "сил реагирования" и перебросили дивизион ракет

В Беларуси заявили о внезапной проверке "сил реагирования"/ МО Беларуси

В Беларуси заявили о "внезапной проверке" беларуских сил реагирования. Как сообщают в Генштабе ВСУ, запущен процесс передвижения из пункта дислокации ракетный дивизион.

Белорусские военные говорят, что во время "внезапной проверки" они отработают приведение в боевую готовность, марш в назначенные районы и выполнение учебно-боевых задач.

В Минобороны РБ добавили, что военные будут действовать "на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки". Там также добавили, что запланировано перемещение значительного количества военной техники, и могут быть полностью загружены дороги.

К слову, в Генштабе ВСУ за час до анонса белорусского Минобороны сообщили, что на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок пока не обнаружено.

Читайте такжеMonobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других стран

Напомним, ранее в Беларуси опубликовали личные данные солдат ВС РФ, которые отправляли вещи, награбленные в ходе временной оккупации Украины.

Основная масса из солдат ВС РФ, которые отправляли вещи из Мозыря, проживает в городе Рубцовске (Алтайский край, РФ), рассказал белорусский правозащитник Антон Мотолько.

Известно, что только за один день, 2 апреля, солдаты ВС РФ сдали на отправку в отделение российской службы экспресс-доставки СДЭК в городе Мозыре (Беларусь) по адресу ул. Куйбышева, 32, больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть - краденные.

Другие новости: