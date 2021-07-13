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Блогерша-подросток выгуляла парня на поводке и нарвалась на критику: ей угрожает мусульманская банда

13 июля 2021, 00:02
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Блогерша продемонстрировала публике неравенство полов.

Решила показать проблему "неравенства полов" / Скриншот

В России 14-летняя БДСМ-блогерша Аида выгуляла парня на поводке. После публикации ролика в Сети, пользователи взорвались критикой.

Аида же таким образом попыталась показать "проблему неравенства полов".

"Неравенство полов очевидно. Но согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы "тигр", "лев" и так далее", - подписала она кадры.

Среди двух тысяч комментариев, которые буквально за пару дней возникли под роликом, большинство были о том, что девушка "перешла грань", уж очень сильно оскорбив мужчин. Не обошлось и без упоминания о самом "парне-собаке", которого обвинили в том, что он вообще согласился на такое.

Позже блогерша рассказала, что "ее засыпали угрозами".

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По словам Аиды, она получает больше сотни "страшных" сообщений в сутки. Более того, в одном из них говорилось, "что ее розыском уже занялась серьезная мусульманская группировка".

А некоторые общественные завдение даже пообещали напиток тому, кто бросит в девушку яйцо или обольёт её чем-то.
Однако Аиду это не смущает и не пугает. Она советует тем, кто не понял ее замысла, поработать над самооценкой.

Напомним, в Киевском метро на станции "Арсенальная" подростки снимали видео. Однако внезапно между ними и пассажирами вспыхнул конфликт, который закончился дракой.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах одного из участников ролика, который стоял на коленях, "поили" молоком. Его прямо заливали в специальную емкость. Молока было по глаза. Сверху присыпали хлопьями. Когда тот не выдерживал и чувствовал удушение, снимал "ковш" и все выливалось на пол вагона.

блогеры БДСМ Россия
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