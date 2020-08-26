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Более сотни чиновников Беларуси: Литва согласовала санкции против Лукашенко и его режима

26 августа 2020, 15:05

Инициатором санкций выступает МИД Литвы.

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Литва собирается ввести санкции против 118 белорусских политиков и чиновников/ ua.news

Литовское внешнеполитическое ведомстве выступило с инициативой введения санкционного режима против действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и белорусских чиновников. Второй вариант списка содержит 118 фамилий, включая избранного по версии ЦИК главы государства.

Соответствующее заявление сделала советник главы МИД Литвы Раса Якилайтене, сообщает издание BNS.

Санкционный список представлен на рассмотрение МВД Литвы.

"Министерство иностранных дел представило обновленный список Министерству внутренних дел. Сейчас в нем 118 человек, к которым предлагается применить санкции", - отметила дипломат.

Примечательно, это уже второй вариант санкционного списка Литвы, в который входят белорусские чиновники. В первый список вошли 32 государственных деятеля Беларуси.Читайте такжеБеларусь заявила, что Литва вторглась в ее воздушное пространство

В сообщении подчеркивается, что попавшим под литовские санкции лицам запретят въезд на территорию страны, а все их активы в Литве будут заморожены.

Ранее страны ЕС приняли решение о непризнании итогов президентских выборов в Беларуси. Против лиц, причастных к фальсификации выборов, будут введены санкции.

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