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Болгария выслала российского дипломата из-за шпионажа

18 декабря 2020, 17:28
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В посольстве РФ в Софии назвали поступок безосновательным.

Россия, Болгария
Из Болгарии вышлют российского дипломата / Фото: nevberega.ru

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев заявил, что один из российских атташе с 2017 года собирал в стране секретную информацию военного характера и передавал ее в Москву, поэтому было принято решение о высылке дипломата.

Как информирует болгарский ресурс Новините, например, Кремль узнавал факты о количестве американских военнослужащих, приезжающих в страну на учения.

По итогам расследования 18 декабря МИД Болгарии объявил военного, военно-воздушного и военно-морского атташе при российском посольстве персоной нон грата. Дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть страну.

Представитель министерства сообщил, что об этом решении уже сообщили посольству России в Софии.

Реакция российской стороны была крайне быстрой и негативной. Дипмиссия назвала такое решение безосновательным.

"Безосновательная высылка главы представительства Министерства обороны Российской Федерации не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе", - говорится в сообщении посольства.

Читайте такжеАмериканский дипломат обвинил Путина в давлении на Зеленского по вопросу ДонбассаПредставители Кремля также подчеркнули, что российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер. Они настаивают, что Болгария не предоставила доказательств, подтверждающих обвинения против дипломатов.

Отметим, подобный инцидент уже случался в сентябре нынешнего года. Тогда Болгария высылала российских дипломатов, поскольку прокуратура обвинила их в шпионаже - они вели разведывательную деятельность с 2016 года и собирали информацию о болгарской армии, ее перевооружении.

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