Бойцы ВСУ за границей обучаются стрелять из мощного оружия HIMARS - журналист Пентагона

Химарс, шеврон / Википедия и УНИАН

Украинские военнослужащие уже самым активным образом ведут тренировки и осваивают новые артиллерийские ракетные системы модификации HIMARS, которые Вашингтон специально для этой цели установил в Европе. Такая информация опубликована на странице официального журналиста Минобороны США и продюсера проекта ABC News Мэтта Сейлера в сервисе микроблогов Twitter.

Он говорит, что Пентагон устроил такое обучение для ВСУ ‒ для того, чтобы убыстрить весь процесс (вплоть до отправки партии HIMARS в Украину).

Предположительно, говорит Сейлер, обучение украинских бойцов должно занять около трех недель. Журналист при этом ссылается на данные высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

"Американские инструкторы работают с украинцами в неизвестном месте за пределами страны. Ожидается, что первый этап обучения займет около трех недель", – подытожил Сейлер.

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Передача HIMARS для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал вопрос передачи Украине американских реактивных систем залпового огня.

По словам американского лидера, США не будут поставлять Украине РСЗО, способные поражать территорию России.

Тем не менее позднее новый американский посол в Украине Бриджит Бринк сказала, что командование ВСУ самостоятельно определит дальности ударов из установок HIMARS. И, соответственно, нужные цели.

"Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 миллионов долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно", - подчеркнула дипломат.

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