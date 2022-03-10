Британия готова сокрушить Россию новыми санкциями и привлечь к ответственности за атаку на роддом

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании обсудили дальнейшие санкции против России, а также новые программы военной помощи.

Как сообщил в Twitter Владимир Зеленский, в разговоре с британским премьер-министром они обсудили перспективную военную помощь Вооруженным силам Украины.

"Провел очередной разговор с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили усиление санкционного давления на РФ, дальнейшую поддержку Украины в борьбе с агрессором, в том числе оборонную помощь. Ценю лидерство Великобритании в противодействии преступлению, которое совершает Россия на украинской земле", - прокомментировал состоявшийся телефонный разговор Владимир Зеленский.

Отметим, британский премьер Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин должен ответить за свои ужасные преступления, особенно это касается обстрела роддома и детской больницы в Мариуполе, произошедшего 9 марта.

"Великобритания изучает возможность дополнительной поддержки Украины для защиты от авиаударов, и мы будем привлекать Путина к ответственности за его ужасные злодеяния", - заявил Борис Джонсон.

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Обстрел Мариуполя

Оккупанты 9 марта сбросили несколько бомб на детскую больницу №3.

Корпус больницы полностью уничтожен.

Там также находился роддом. По словам очевидцев, роддома больше не существует, много раненых.

Авианалет был осуществлен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, в том числе, был подтвержден и российской стороной, для работы в городе гуманитарных коридоров.

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