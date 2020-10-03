Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста

Активы, принадлежащие лицам и структурам из "черного списка", должны быть заморожены.
Великобритания вводит санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Великобритании, обнародованном в пятницу, 2 октября, передает DW.
Активы, принадлежащие лицам и структурам из "черного списка", должны быть заморожены.
В частности, в санкционный список попали:
- генеральный директор компании Гранд Сервис Экспресс Александр Ганов;
- заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин;
- Ленпромтранспроект;
- Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
- Крымская железная дорога;
- Крымская первая страховая компания.
Напомним:
- В Евросоюзе согласовали персональные санкции против физлиц и предприятий России из-за железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.
- 26 августа США расширили санкции против России, в "черный список" попали 5 российских научно-исследовательских институтов.
- Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер считает, что Российская Федерация вряд ли решится на агрессию ради обеспечения Крыма водой.
Автор: Анна Багрий