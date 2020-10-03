Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста

Под британские санкции попали два физических и четыре юридических лица / REUTERS

Великобритания вводит санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Великобритании, обнародованном в пятницу, 2 октября, передает DW.

Активы, принадлежащие лицам и структурам из "черного списка", должны быть заморожены.

В частности, в санкционный список попали:

генеральный директор компании Гранд Сервис Экспресс Александр Ганов;

заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин;

Ленпромтранспроект;

Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;

Крымская железная дорога;

Крымская первая страховая компания.

Напомним: