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Британия ударила санкциями по участникам строительства Крымского моста

3 октября 2020, 09:33

Активы, принадлежащие лицам и структурам из "черного списка", должны быть заморожены.

Крымский мост
Под британские санкции попали два физических и четыре юридических лица / REUTERS

Великобритания вводит санкции против двух человек и четырех компаний, связанных со строительством железнодорожного моста через Керченский пролив, который соединил аннексированный Крым с Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства финансов Великобритании, обнародованном в пятницу, 2 октября, передает DW.

Активы, принадлежащие лицам и структурам из "черного списка", должны быть заморожены.

В частности, в санкционный список попали:

  • генеральный директор компании Гранд Сервис Экспресс Александр Ганов;
  • заместитель гендиректора инфраструктурных проектов компании Стройгазмонтаж Леонид Рыженькин;
  • Ленпромтранспроект;
  • Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск;
  • Крымская железная дорога;
  • Крымская первая страховая компания.

Напомним:

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