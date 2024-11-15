Был удар по военному аэродрому "Крымск": дроны массированно атаковали Краснодарский край

Во время массированной атаки беспилотниками состоялся удар по российскому военному аэродрому "Крымск".

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Дроны массированно атаковали Краснодарский край/ коллаж: Главред, фото: скрин

Кратко:

Дроны ночью массированно атаковали Краснодарский край РФ

Был удар по российскому военному аэродрому "Крымск"

В ночь на пятницу, 15 ноября, дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в одноименном городе Краснодарского края в стране-агрессоре России.

О взрывах сообщали местные жители в социальных сетях и российские Telegram-каналы. В российских пабликах отмечали, что жители Крымска сообщали о многочисленных взрывах и атаке на аэродром.

видео дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях пожаловался на "массированную атаку беспилотников", которой, по его словам, подверглись два муниципалитета. При этом он отмечает, якобы средства противовоздушной обороны перехватили "несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах". Он отметил, что обломки попадали на территорию частных домовладений, пострадавших нет.

При этом в минобороны страны-агрессора России говорят, что над территорией РФ якобы перехватили и уничтожили 51 украинский дрон: 36 - над Краснодарским краем, 3 - над территорией временно оккупированного Крыма, 2 - над Белгородской областью РФ и 10 - над акваторией Азовского моря.

Позже глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram подтвердил, что беспилотники атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае.

Удар по Краснодарскому краю РФ/ скрин

Смотрите видео удара по Краснодарскому краю РФ:

Взрывы в России - последние новости

Ранее Главред сообщал, что украинские дроны поразили комбинат по производству боеприпасов на Тульщине. На Алексинском химкомбинате производятся боеприпасы, порох и материалы для российского военно-промышленного комплекса. После этого появились новые подробности атаки на химкомбинат в РФ. На Алексинском химическом комбинате в Тульской области РФ загорелись химические вещества.

Также ранее сообщалось, что на аэродроме под Москвой сожгли штурмовой вертолет Ми-24. "Птичка" была уничтожена в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5".

Напомним, в Белгородской области дрон поразил нефтебазу. Произошел взрыв и возник пожар. В результате взрыва загорелся один из резервуаров.

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