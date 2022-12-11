Бывшие главари "ДНР" стали нападать на Путина из-за неспособности войск РФ захватить Донбасс – ISW

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин может потерять поддержку сторонников войны среди сообщества боевиков, считают в Институте изучения войны.

В России усиливаются разногласия между сторонниками войны и Путиным - ISW / сайт Кремля, Минобороны РФ

Бывшие главари "ДНР" террористы Игорь Гиркин и Александр Ходаковский раскритиковали Владимира Путина и его режим за неспособность российских оккупантов реализовать цели войны России против Украины на Донбассе. Ситуация может привести к потере поддержки Путина среди военного сообщества. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW аналитики акцентировали внимание на том, что один из первых главарей террористов "ДНР" Гиркин напрямую раскритиковал Путина за неспособность реализовать одну из целей нападения на Украину – дескать, "защитить Донбасс".

"Гиркин, в частности, отреагировал на то, что президент РФ охарактеризовал ход "спецоперации" как "стабильный", заявив, что только Путин и Минобороны России считают войну успешной", - отметили в Институте.

Кроме того, специалисты также отметили риторику и другого боевика – Александра Ходаковского. Тот, в свою очередь, сказал, что длительное правление Путиным Россией "не было полностью успешным", вспомнил о коррупции в стране агрессоре и подчеркнул – ситуацию нельзя изменить лишь отстранением с должности главы Генштаба Валерия Герасимова (официально его еще не уволили).

Также Ходаковский обвинил войска РФ в том, что российские оккупанты не вели контрбатарейный огонь во время удержания оккупированного Донецка.

Аналитики пришли к выводу, согласно которому критика Гиркина и Ходаковского в адрес Путина может демонстрировать серьезные разногласия между сторонниками войны и Путиным.

"Критика Гиркина и Ходаковского беспрецедентно пряма по сравнению с их предварительными нападками на Кремль. Эти откровенные наступления на Путина могут отражать разногласия между провоенным сообществом и президентом России. Они давно предупреждали Кремль о недостатках его военной кампании, но сплотились вокруг Путина раньше, веря, что его война - как минимум - приведет к российской оккупации Донбасса", - говорится в сообщении.

При этом они добавили, что директор РФ Путин не сдержал свои "обещания" по Донбассу и не достиг военных целей в регионе на локальном уровне.

"Условия, которые Путин выдвигает для длительной войны, могут еще больше подвергнуть сомнению его усилия успокоить постоянно растущее сообщество милблогеров, представляющих важные националистические фракции и интересы", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Напомним, оккупанты РФ продолжают попытки штурма Бахмута Донецкой области и несут большие потери. По словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне на Бахмутском направлении изменили тактику – они создают штурмовые отряды и пытаются продвинуться к переднему краю украинской обороны. Силы обороны Украины реагируют на такие изменения.

"Хотим заверить украинцев: мы видим действия врага, они просчитаны. Главное, что за все это время не произошло глубинного прорыва нашей обороны. Россиянам не удается окружить наши подразделения", - подчеркнул Череватый.

Смотрите видео ТСН - в России создают условия для длительной войны с Украиной

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