"Цена для россиян будет слишком высокой": эксперт объяснил, какого шага будет избегать РФ

Для России вторжение в страны Балтии не будет иметь ни экономического, ни геополитического смысла.

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Эксперт объяснил, какого шага будет избегать РФ/ скрин, минобороны РФ, Facebook Алексей Кущ

Страна-агрессор Россия скорее всего не будет нападать на страны Балтии. Чисто технически у российских захватчиков могло бы хватить сил на то, чтобы эти страны оккупировать, но для РФ это на самом деле не имеет ни экономического, ни геополитического смысла.

Более того, Россия не сможет вести войну на два фронта. Такое мнение высказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду.

"Я, например, не рассматриваю вероятности нападения России на страны Балтии, потому что не вижу в этом для них никакого ни экономического, ни геополитического смысла. Возможно чисто технически в РФ и могли бы оккупировать страны Балтии, но что им это дает в части тех целей, которые они перед собой ставят?", – отметил Кущ.

По словам эксперта, война против Украины происходит вследствие того, что россияне имеют определенные комплексы и постимперский фантом в отношении нашего государства.

"То есть это личное восприятие российских политических лидеров именно Украины. Относительно стран Балтии, Польши, Финляндии у них таких фантомов нет – они уже ментально давно смирились, что эти страны перестали быть частью российского имперского пространства, и, соответственно, стали частью европейской системы", – сказал он.

Кущ отметил, что возможность вторжения в страны Балтии обсуждается в РФ лишь на уровне отдельных пропагандистов.

"Понятно, что определенные пропагандисты в РФ об этом говорят, но так, чтобы это обсуждалось на каком-то серьезном идеологическом уровне, чтобы обсуждалась необходимость захвата стран Балтии, Финляндии или Польши, то такого дискурса у них нет. Они говорят о нанесении каких-то ударов – некоторые говорят о Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Беларусью, но его цена для россиян будет слишком высокой, чтобы начинать там войну с Польшей и Литвой", – отметил Кущ.

По словам эксперта, он пока не видит предпосылок для начала Россией такой войны.

"Тем более, что Россия действительно не может вести войну на два фронта. Яркий тому пример – фактически полная потеря Россией своих позиций в Закавказье", – сказал он.

Смотрите интервью Алексея Куща Главреду об экономике РФ:

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Может ли РФ напасть на страны Балтии

Генерал-майор запаса, бывший замглавы СБУ Виктор Ягун отметил, что в случае атаки РФ страны Балтии не выстоят, но это и не нужно. До апреля 2022-го концепция была такова, что Латвия, Литва и Эстония должны были бы сдержать врага, пока НАТО не придет на помощь через месяц. Теперь всё иначе.

Российский политтехнолог, галерист Марат Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию. Война между Россией и Западом может возникнуть не только в Европе, но и на Южном полушарии, отметил политтехнолог.

Глава Мюнхенской конференции раскрыл планы РФ и отметил, что Путин может напасть на 4 страны. Нужно сделать всё, чтобы Украина получила необходимую для изгнания российских оккупационных войск со своей территории, сказал дипломат Кристоф Хойсген.

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