Цена вопроса - 10$: предатель Царев собрался "штамповать" HIMARS в России

Олег Царев / скриншот

Бывший приспешник беглого президента Виктора Януковича, любитель "русского мира", экс-регионал Олег Царев разразился бредом об РСЗО HIMARS

"Послушайте, у каждой машине есть система GPS - "забил" адрес и координаты и поехал. Там стоит примерно такая же система. И стоит она, если HIMARS производить, совсем недорого - долларов 10. Далее привод… рули к ракете", - постоянно сбиваясь поведал Царев.

На это он не остановился. Любитель "русского мира" считает, что HIMARS таким способом можно производить массово.

"Эти хаймарсы мы можем делать легко", - заявил Царев.

Отметим, что стандартные ракеты для HIMARS — GMLRS — действительно имеют систему самонаведения по GPS, но здесь все не так просто, как рассуждает Царев.

Установка HIMARS базируется на колесном шасси 5-тонного армейского грузовика FMTV с экипажем из трех человек. FMTV — семейство средних тактических машин производства Oshkosh Corporation, которые выполняют в армии США различные функции, включая транспортировку грузов, магистральные перевозки.

Так что системы GPS для создания американской РСЗО россиянам будет маловато.

Читайте такжеВСУ "перемелют" базы РФ в Крыму: эксперт назвал главные цели для HIMARSНапомним, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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