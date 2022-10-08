Центр Москвы срочно перекрыли: в РФ начались аресты военных - ГУР

Россияская армия, Москва / Reuters, УНИАН

В столице России в Москве начался комплекс "мер", направленных против военных.

Как сообщает в Telegram ГУР МО Украины, с этой целью в центре города частично перекрыто автомобильное движение.

Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии.

Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.

Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.

Ядерный шантаж РФ

Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.

В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.

Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

Читайте также: