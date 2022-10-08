Центр Москвы срочно перекрыли: в РФ начались аресты военных - ГУР

Все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
В столице России в Москве начался комплекс "мер", направленных против военных.
Как сообщает в Telegram ГУР МО Украины, с этой целью в центре города частично перекрыто автомобильное движение.
Известно, что в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии.
Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных.
Вместе с этим, все военные подразделения по периметру Москвы приведены в повышенную боевую готовность.
Ядерный шантаж РФ
Ранее сообщалось о том, что в случае применения ядерного оружия в войне с Украиной Россия может получить ответный ядерный удар. Ответный ядерный удар по РФ могут нанести Соединенные Штаты, пишет британская The Sun.
В материале подчеркивается, что США также могут нанести ответный ядерный удар по России, в том числе по Москве.
Напомним, ранее Михаил Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.
"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.
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