Через месяц после 190 жертв: в порту Бейрута вновь полыхает масштабный пожар

Воспламенились склады с маслом.
В порту столицы Ливана Бейруте 9 сентября случился масштабный пожар, который произошел через месяц после взрыва аммиачной селитры, при котором погибли 190 человек.
Как информирует Reuters, загорелись склады с маслом и покрышками.
К тушению была привлечена армия Ливана, а также пожарные. По словам очевидцев, столб густого черного дыма был виден за три километра от морской гавани. Возгорание случилось на месте одного из ангаров на территории Duty Free.
Генеральный директор ливанского Красного креста сообщил, что кто-то поджег склад мусора, машинного масла и покрышек.
Пожар удалось локализовать, о пострадавших не сообщается.
Взрыв в порту Бейрута:
4 августа в Бейруте в портовой зоне прогремели мощные взрывы, было повреждено много построек. По последним данным, погибли более 150 человек, пострадали тысячи человек, есть пропавшие без вести.
Позже из-за массовых акций протеста, которые вспыхнули в Ливане после мощных взрывов в порту, правительство решило в полном составе уйти в отставку.
Мощный взрыв в порту Бейрута, который произошел 4 августа, нанес ущерб на 15 млн долларов.