Через месяц после 190 жертв: в порту Бейрута вновь полыхает масштабный пожар

В порту Бейрута произошел новый пожар / Фото: скриншот из видео

В порту столицы Ливана Бейруте 9 сентября случился масштабный пожар, который произошел через месяц после взрыва аммиачной селитры, при котором погибли 190 человек.

Как информирует Reuters, загорелись склады с маслом и покрышками.

К тушению была привлечена армия Ливана, а также пожарные. По словам очевидцев, столб густого черного дыма был виден за три километра от морской гавани. Возгорание случилось на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

Генеральный директор ливанского Красного креста сообщил, что кто-то поджег склад мусора, машинного масла и покрышек.

Пожар удалось локализовать, о пострадавших не сообщается.

/ Фото: скриншот из видео

Взрыв в порту Бейрута: