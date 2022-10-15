'Черт с ним': Маск 'дал заднюю' и возобновляет финансирование Starlink для Украины

Обеспечивая работу Starlink в Украине, Илон Маск продолжает "финансировать украинское правительство".
Знаменитый американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что он снова готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.
Соответствующий пост он разместил в Twitter. Вместе с тем он подчеркнул, что продолжает терять деньги из-за этого проекта.
Он открыто написал, что обеспечивая работу Starlink в Украине, продолжает "финансировать украинское правительство".
"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - добавил Маск.
Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.
На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".
14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.
В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".
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