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"Черт с ним": Маск "дал заднюю" и возобновляет финансирование Starlink для Украины

15 октября 2022, 21:44

Обеспечивая работу Starlink в Украине, Илон Маск продолжает "финансировать украинское правительство".

Starlink, Илон Маск
Илон Маск продолжит финансирование Starlink для Украины / Фото Instagram, Telegram

Знаменитый американский миллиардер Илон Маск сообщил о том, что он снова готов оплачивать спутниковый интернет Starlink для Украины.

Соответствующий пост он разместил в Twitter. Вместе с тем он подчеркнул, что продолжает терять деньги из-за этого проекта.

Он открыто написал, что обеспечивая работу Starlink в Украине, продолжает "финансировать украинское правительство".

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - добавил Маск.

'Черт с ним': Маск 'дал заднюю' и возобновляет финансирование Starlink для Украины
/ @elonmusk

Напомним, ранее Маск сделал скандальное заявление по Крыму. Американский миллиардер предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

На этом Маск не остановился и уже 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, что якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

14 октября стало известно, что SpaceX якобы обратилась в Пентагон с призывом финансировать ежемесячно услуги Starlink в Украине.

В письме компания заявила о том, что не может "в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени".

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