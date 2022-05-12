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Чипы из холодильников и посудомоек: СМИ выяснили, из чего в РФ создают хваленое "супероружие"

12 мая 2022, 10:55

Компьютерные чипы или полупроводники – это "мозги" любой современной электроники, от бытовой техники до истребителей. А РФ производит мало собственных чипов.

танк рф
РФ использует в военной технике чипы из холодильников и посудомоек / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Санкции США, введенные в отношении РФ из-за войны в Украине, сказались на российском оборонпроме. Россия вынуждена использовать компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников в некоторой военной технике, а нескольким производителям российских танков пришлось приостановить производство из-за нехватки таких компонентов.

Об этом рассказала министр торговли США Джина Раймондо, чей департамент курирует экспортный контроль, составляющий большую часть пакета ограничений по отношении к стране-агрессору, пишет The Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками из посудомоечных машин и холодильников", – рассказала чиновник на слушаниях в Сенате.

По ее словам, экспорт технологий из США в РФ сократился почти на 70% с момента введения санкционных ограничений в конце февраля. Три десятка других стран приняли аналогичные запреты на экспорт, которые также распространяются на Беларусь.

"Наш подход заключался в том, чтобы лишить Россию технологий, что подорвало бы ее способность продолжать войну. И это именно то, что мы делаем", – отметила Раймондо.

Пресс-секретарь Министерства торговли США Робин Паттерсон добавил, что количество поставок из США в РФ, включая товары, подпадающие под действие новых правил (полупроводники, телекоммуникационное оборудование, лазеры, авионика и морские технологии) сократилось на 85%.

"Администрация президента Джо Байдена заявила, что запрет сократит более половины российского импорта высоких технологий и подорвет способность страны диверсифицировать свою экономику и поддерживать свои вооруженные силы. Запрет не был направлен на блокирование поставок бытовой электроники", – пишет The Washington Post, объясняя появление в военной технике оккупантов чипов из импортных холодильников и посудомоек.

Читайте такжеХваленое оружие РФ существует только в фантазиях генералов: чем на самом деле воюет армия РоссииКак известно, компьютерные чипы или полупроводники – это "мозги", управляющие самой современной электроникой, от бытовой техники до истребителей. А РФ производит мало собственных чипов, при этом полагаясь на импорт азиатских и западных компаний. Крупнейшие мировые производители компьютерных микросхем начали прекращать поставки в Россию в конце февраля после того, как вступили в силу ограничения, введенные США за войну против Украины.

Ранее росСМИ писали о том, что что два российских производителя танков – УралВагонЗавод и Челябинский тракторный завод – были вынуждены приостановить производство из-за нехватки компонентов.

Как сообщал Главред, военные распаковали один из сбитых российских беспилотных летательных аппаратов Орлан-10, при помощи которого войска России следят за украинскими позициями. Выяснилось, что в блоке съемки в БПЛА закреплен фотоаппарат Canon на липкой ленте, а топливо и вовсе подается через часть пластиковой бутылки с пробкой. Фотографии аппарата отправили на Запад – там не верят, что это такой современный российский беспилотник.

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