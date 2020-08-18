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Войска РФ уже в Беларуси – эксперт

18 августа 2020, 12:21

Военный эксперт пояснил, почему Лукашенко нужен Путину, как воздух.

Что происходит в Беларуси - Войска РФ уже в Беларуси
Что происходит в Беларуси - Войска РФ уже в Беларуси / twitter.com/KremlinRussia

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил вероятность того, что Россия станет оказывать военную помощь Александру Лукашенко и поможет ему подавить протесты в Беларуси.

По его словам, "Лукашенко нужен Путину у власти, как воздух". Поэтому вмешательство Москвы в ситуацию в Беларуси уже идет полным ходом.

"Во-первых, батька понятен Путину. Во-вторых, если сейчас помочь Лукашенко сохраниться у власти, то в отношении Москвы он будет куда более послушным, чем раньше. И тогда движение в сторону союзного государства России и Беларуси станет стремительным", – пояснил Жданов в комментарии Главреду.

Поэтому эксперт не сомневается, что при необходимости Путин введет войска в Беларусь. Впрочем, тут же добавил аналитик, российское военное присутствие там уже наблюдается.

Читайте такжеПротесты в Беларуси: почему Украина зря спрятала голову в песок"…российские войска уже есть в Беларуси. Численность группировки российских войск там, по предварительным оценкам, составляет 14000-16000 человек. В Могилёве стоит российская авиагруппа, которая зашла туда еще в 2014 году. А в 2017-м после совместных российско-белорусских учений Запад-2017 Россия "забыла" на территории Беларуси дивизию, и теперь она рассредоточена по семи полигонам. Так что российские войска на территории Беларуси уже есть, однако Путин может их усилить", – подчеркнул Жданов.

При этом он напомнил про задержание вагнеровцов в Беларуси: они стали козырем Лукашенко, так как Путин не совсем контролирует ЧВК Вагнер.

Ранее в штабе соперницы Лукашенко сделали заявление, что Тихановская вернется в Беларусь. Светлана Тихановская не планировала покидать Беларусь, утверждает ее доверенное лицо Ольга Ковалькова.

Напомним, на заводе в Гродно Лукашенко назвали бывшим президентом и выдвинули требования. Рабочий Гродножилстроя призвал к полной перезагрузке власти, включая отставку Александра Лукашенко.

Выборы в Беларуси 2020 – результаты

В Беларуси 9 августа состоялись выборы президента. После того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым безоговорочным лидером выборов стал действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги президентских выборов. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов (4 661 075 человек), его основной оппонент Светлана Тихановская – 10,1% (588 622 человека).

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