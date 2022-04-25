"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборах

Эммануэль Макрон / Reuters

Президент Франции Эманнуэль Макрон после победы на выборах заявил, что Франция должна быть требовательна и амбициозная.

"Война в Украине существует, чтобы напомнить, что страна должна проявить свой голос, чтобы показать ясность своего выбора и показать свою силу во всех областях", - сказал Макрон в Париже, после завершения второго тура выборов президента, пишет Le Figarо.

"Мы должны быть доброжелательными и уважительными, потому что в нашей стране так много сомнений, так много разногласий. Никто не останется на обочине. Нам предстоит вместе работать над этим единством, благодаря которому мы сможем жить во Франции счастливее. Грядущие годы точно будут не тихими, а историческими, и мы сможем написать их для нашего поколения", - заявил Макрон.

Он отметил, что "эта новая эра будет не продолжением пятилетнего периода, который заканчивается, а обновлением, чтобы добиться большего".

"Каждый из нас должен будет взять на себя обязательство. Это то, что делает французский народ этой единственной силой, которую я люблю так глубоко, так сильно, и что я так горжусь тем, что снова служу. Да здравствует Франция!", - наконец сказал он.

Первые результаты экзитполов

Данные опроса социологического института Ifop:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.

Президентские выборы во Франции

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Читайте также: