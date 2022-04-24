УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитпола

24 апреля 2022, 21:10

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.

Макрон
Макрон / Reuters

Вечером, 24 апреля во Франции завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Первые результаты экзитполов

Данные опроса социологического института Ifop:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.

Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.

Ле Пен заявила, что считает свой результат на выборах победой, отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

После чего заявила, что признает поражение на выборах.

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.
  • Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;
  • Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;
  • Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
  • остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

Читайте также"Эти два народа – братья": Макрон отказался называть "геноцидом" зверства России в Украине

Президентские выборы во Франции

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

Читайте также:

viber
Франция президент Франции Эммануэль Макрон
Реклама
Популярное
Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизниГороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчейУкраину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчей Зеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвахЗеленский жестко ответил на ракетный обстрел Одессы и заявил о новых жертвах Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с ШойгуАрестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу Супер популярный российский артист решил помогать украинским беженцамСупер популярный российский артист решил помогать украинским беженцам
Поддержите Главред

Последние новости

21:53

Орки готовят наступление Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на рашистовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

Реклама
21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

Реклама
18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

18:42

Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"Видео

18:37

Индульгенция на изнасилования: командование разрешило оркам зверства в Украине – правозащитницаВидео

18:07

Послание к любителям буквы Z, или Почему кровь и позор – почти неизбежная перспектива для Россиимнение

17:59

Рашистов гоняет в хвост и в гриву: наводчик САУ "Принцеска" стала звездой TikTokВидео

17:50

Арестович дал прогноз, когда закончится наступление российских оккупантов и бои за ДонбассВидео

17:45

Жена Романа Сасанчина показала в больнице раненого в бою с рашистами отца

17:30

Орки разбегались, как тараканы: БТР ВСУ Буцефал уничтожил толпу рашистовВидео

17:16

Дом расстреляли из танка, а жену бросили умирать: пенсионер рассказал о зверствах оккупантовВидео

16:51

"Демилитаризация российского рейха": ВСУ Стугной сожгли рашистский Т-72Видео

16:33

Британия передаст Украине 20 мощных гаубиц AS-90 и боекомплект к ним – СМИ

16:19

С Javelin и в "каске" ВСУ: в Сети стремительно набирает популярность патриотичный кот БандераФотоВидео

16:14

Циничный план Москвы: что Россия собирается провернуть в Украинемнение

16:00

В Германии шокировали заявлением и засомневались в масштабах военных преступлений РФ в УкраинеВидео

15:46

Перемирие и эвакуация: в ОП предложили РФ спецраунд переговоров по МариуполюВидео

15:40

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:18

"Куда они денутся, бедняжки": Арестович оценил перспективу заключения мирного соглашения с РФ

15:13

Эвакуация гражданских и обмен военных: Зеленский провел переговоры с Эрдоганом по МариуполюВидео

14:54

"Вышел покурить - убили": могильщик рассказал новые детали о зверствах оккупантов в БучеВидео

Реклама
14:45

"Самая ужасная пасхальная ночь в жизни": Катя Осадчая помянула одесситку и ее новорожденную дочь

14:40

Путинской армии нечем наступать: Арестович назвал сроки завершения активной фазы войны в Украине

14:26

"Был пойман, арестован и допрошен": в России "вынесли приговор" антипутинскому забору

14:05

В Сибири - масштабные лесные пожары: их некому тушить, военных пожарных отправили в Украину

13:54

Подоляк перечислил "достижения второй армии мира" в войне против Украины

13:47

Путин уже забыл о "народе Донбасса", а мир скоро забудет о россиянахмнение

13:43

"Спасла шапочка из фольги": одесситка рассказала, как чудом уцелела во время ракетного удара оккупантов

13:23

Сбитому под Черниговом путинскому пилоту объявили о подозрении: вплоть до пожизненного

13:23

До 2027 года Евросоюз планирует отказаться от поставок российского газаВидео

13:22

Ведущий Холостячки Решетник умилил кадрами с тремя сыновьями и красавицей женой

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять