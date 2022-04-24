Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитпола

Макрон / Reuters

Вечером, 24 апреля во Франции завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.

Первые результаты экзитполов

Данные опроса социологического института Ifop:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;

Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.

Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.

Ле Пен заявила, что считает свой результат на выборах победой, отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

После чего заявила, что признает поражение на выборах.

Как завершился первый тур

В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:

Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;

Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;

Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.

Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;

Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;

Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;

Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;

остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

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Президентские выборы во Франции

Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.

В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.

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