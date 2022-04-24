Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитпола

Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.
Вечером, 24 апреля во Франции завершился второй тур президентских выборов. За президентское кресло боролись действующий лидер Эммануэль Макрон и пророссийский политик Марин Ле Пен.
Первые результаты экзитполов
Данные опроса социологического института Ifop:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 58%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42%;
Данные экзитпола, проведенного по заказу BFMTV:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 57,6%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 42,4%;
Перед вторым туром голосования сразу три соцопросы пророчили победу Макрону.
Как ожидалось, действующий президент может получить поддержку около 56,6% избирателей.
Ле Пен заявила, что считает свой результат на выборах победой, отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.
После чего заявила, что признает поражение на выборах.
Как завершился первый тур
В первом туре голосования действующий президент опередил Ле Пен на несколько процентов. По результатам первого тура голоса распределились так:
- Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") – 27,84%;
- Марин Ле Пен ("Национальное объединение") – 23,15%;
- Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") – 21,95%.
- Эрик Земмур ("Reconquête") – 7,07% голосов;
- Валери Пекресс ("Республиканцы") – 4,78%;
- Янник Жадо ("Европа – Экология – Зеленые") – 4,63%;
- Жан Лассаль ("Résistons") – 3,13%;
- остальные кандидаты получили менее 3% голосов.
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Президентские выборы во Франции
Президент Франции избирается всеобщим, прямым и тайным голосованием на пять лет и может быть переизбран один раз.
В соответствии с французской конституцией, если не один из кандидатов не получает абсолютное большинство в первом туре, то проводится второй тур. С начала действия таких правил в 1965 году во Франции всегда требовался второй тур, в который выходят два кандидата с наибольшим числом голосов.
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