"Даже США было тяжело содержать": в Пентагоне объяснили, почему не готовы поставлять Украине "Абрамсы"

Представитель Минобороны США говорит, что о передаче ВСУ даже одного танка M1 Abrams речь пока что не идет.

Танк M1 Abrams даже Штатам было тяжело содержать / Фото Википедия

Соединенные Штаты Америки пока не планируют передавать Украине M1 Abrams. Эти мощные боевые танки, которые использовались американскими войсками в Ираке, даже Штатам было тяжело содержать. Для украинцев это вообще будет невозможно.

Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Министерства обороны США, пишет The Washington Post.

По словам представителя Пентагона, о передаче ВСУ даже одного "Абрамса" пока речь не идет.

"Я думаю, что у украинцев сейчас больше танков на поле боя, чем у России. Россияне любезно пожертвовали немало", – саркастически сказал чиновник.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Штаты должны принять политическое решение о передаче танков, после чего и другие партнеры начнут предоставлять Украине такое вооружение.

"Один (танк "Абрамс", – ред.). Просто символический шаг, и после этого, я уверен, у нас будут "Леопарды" из Германии, у нас будут британские и французские танки", – сказал Резников.

Танк M1 Abrams M1 Abrams — основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также вооружённых сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в настоящее время является одним из наиболее тяжёлых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Напомним, 17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца Leopard и Marder.

В то же время на фоне передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США Украине в качестве военной помощи в Германии задумались над тем, что еще могут поставить нашей стране. 23 декабря министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки ПВО и оружия в Украину.

Передача ЗРК Patriot Украине

Президент США Джо Байден 21 декабря поручил Госдепартаменту предоставить Украине военную помощь на сумму 1 млрд долларов.

Также Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально объявил, что Минобороны США предоставит Украине помощь еще на 850 млн долларов. По его словам, в новый пакет войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

В ходе пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подтвердили, что Киев получит ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина попросит еще одну такую батарею.

По данным СМИ, Пентагон не исключает возможность обучения украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot на военной базе в США. Сейчас американское Минобороны обсуждает вопрос о том, следует ли проводить полный цикл обучения на территории США или лишь его часть.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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