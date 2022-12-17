Шольц оскандалился новым заявлением из-за передачи танков Украине

Комментируя вопросы передачи Украины танков, Щольц напомнил о трех принципах, которые Берлин придерживается.

Шольц / Bundeswehr, Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц сделал новое заявление о поставках танков в Украину.

В интервью изданию Süddeutsche Zeitung он заявил, что его страна не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца Leopard и Marder.

Комментируя вопросы передачи Украины танков, Щольц напомнил о трех принципах, которые Берлин придерживается.

"Во всем этом мы придерживаемся трех четких принципов: во-первых, мы поддерживаем Украину по мере наших возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией.

И, в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что большинство немцев считают это правильным", — сказал Шольц.

Немецкие танки Leopard 2 для Украины

Председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПА НАТО Егор Чернев в ноябре рассказал о том, что Украина согласовала с Германией, Испанией и США механизм поставок Киеву танков Leopard 2. По словам Чернева, удалось устранить препятствия, которые мешали положительному решению вопроса.

Журналисты немецкого издания FAZ опубликовали статью, в которой речь шла о том, что Вашингтон не против передачи Украине танков Leopard 2. Но Берлин должен самостоятельно выступить с данной инициативой.

Руководитель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подтвердила сведения, согласно которым США одобряют поставки Украине немецких танков Leopard 2. Американцы ожидают выполнения Германией своих обязательств.

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