Дело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому

Дональд Трамп обвинил избранного президента Джо Байдена в коррупции.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в Twitter, обвинив избранного президента Джо Байдена в коррупции.
"Теперь оказывается, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "безупречным", был даже лучшим. Я предполагал коррупцию Байдена, говорил позвонить генеральному прокурору, который, вероятно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - отметил Трамп.
Читайте такжеЭксперты объяснили, в какой капкан угодил Байден с импичментом Трампа
- Как известно, в 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении президента США. По его данным, давление было на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
- 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
- Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
- Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
- 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
Автор: Алексей Тычина