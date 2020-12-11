Дело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter, обвинив избранного президента Джо Байдена в коррупции.

"Теперь оказывается, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "безупречным", был даже лучшим. Я предполагал коррупцию Байдена, говорил позвонить генеральному прокурору, который, вероятно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - отметил Трамп.

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