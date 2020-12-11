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Дело об импичменте: Трамп обозвал Байдена коррупционером и вспомнил о звонке Зеленскому

11 декабря 2020, 15:44

Дональд Трамп обвинил избранного президента Джо Байдена в коррупции.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил о телефонном разговоре, который у него состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter, обвинив избранного президента Джо Байдена в коррупции.

"Теперь оказывается, что мой телефонный звонок к президенту Украины, который многие, в том числе и я, назвали "безупречным", был даже лучшим. Я предполагал коррупцию Байдена, говорил позвонить генеральному прокурору, который, вероятно, знал о коррупции во время мистификации импичмента", - отметил Трамп.

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  • Как известно, в 2019 году в США началось расследование о возможности импичмента Трампа, после того, как сотрудник спецслужб написал жалобу о давлении президента США. По его данным, давление было на Зеленского с целью навредить своему сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.
  • 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Трампу по двум представленным демократами статьям обвинения: в злоупотреблении властью и в препятствовании работе Конгресса.
  • Обвинения строились на факте замораживания военной помощи для Украины летом 2019 года и на показаниях о том, что президент требовал от Киева провести расследование деятельности сына Байдена в Украине.
  • Обвинение в препятствовании деятельности Конгресса было связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы по расследованию.
  • 6 февраля 2020 года Сенат США оправдал Трампа.
новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп
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