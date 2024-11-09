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Демократы могут получить "приз": борьба за власть в США не закончена - Золотарев

Анна Косик
9 ноября 2024, 12:28
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Хотя на посту президента США снова будет представитель республиканцев, демократы могут взять контроль над частью парламента.
Демократы могут получить 'приз': борьба за власть в США не закончена - Золотарев
У демократов есть шанс на контроль над Палатой представителей США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Золотарев:

  • Республиканцы могут "споткнуться" в Конгрессе
  • Избирательная кампания США в 2024 году получилась очень дорогой
  • Проколы в предвыборной кампании были и у Харрис, и у Трампа

Дональд Трамп провозгласил свою победу на выборах, заявив, что кроме президентского кресла, республиканцам достанется контроль над Сенатом, а, вероятно, и Палатой представителей.

Однако на самом деле за последнюю все еще продолжается ожесточенная борьба и у демократов есть шансы оставить этот орган в своем подчинении. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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По его словам, некоторые эксперты по электоральной географии действительно считают, что республиканцы могут потерять свои шансы на успех в Конгрессе.

Относительно предвыборной кампании в целом политолог заявил, что на этот раз большинство социологических служб и аналитиков воздерживались от смелых прогнозов, поскольку кандидаты имели почти равные шансы. Возможно, здесь сыграл свою роль так называемый "коэффициент лжи", который знаком украинской политической реальности и влияет на коррекцию результатов опросов.

"Текущая избирательная кампания получилась беспрецедентно дорогой - более 4 млрд. долларов было потрачено и республиканцами, и демократами. В плане фандрайзинга надо отдать должное команде Камалы Харрис, которая обошла республиканцев по объему собранных средств, особенно в последние месяцы. Это более чем беспрецедентно для Соединенных Штатов - допустим, в той же Пенсильвании только на аналитическую рекламу в соцсетях было потрачено более 400 млн. долларов, что для украинской политики сверхоблачные цифры", - подчеркнул он.

Попытки команды Трампа воспроизвести успех 2016 года путем таргетированной рекламы в соцсетях не оправдались. На этот раз ограничения в сфере информационного продвижения сыграли против Трампа, и хотя он был действующим президентом, баланс сместился не в его пользу.

Однако демократы тоже столкнулись с неудачами: ставка на почтовое и досрочное голосование на этот раз не принесла ожидаемых результатов, ведь республиканцы заранее подготовились к этому сценарию.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Стратегически команда Харрис ошиблась, что сделала ставку на эффект "медового месяца". Действительно, мы видели очень бурный старт и взлет поддержки Харрис в августе и сентябре, но в октябре, когда стало понятно, что Харрис не может дать внятных ответов на стратегические для кампании вопросы, Трамп этим воспользовался", - пояснил Золотарев.

Впрочем, и Трамп допустил ошибки. В частности, его шутка о "мусорном острове" Пуэрто-Рико во время одного из митингов привела к потере поддержки со стороны пуэрториканской диаспоры в Пенсильвании, чем воспользовались демократы, начав кампанию для мигрантов из Карибского бассейна и Азии.

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Выборы в США 2024 - последние новости

Напомним, 6 ноября Главред писал, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет 47-м президентом США. По данным американских СМИ, он получил 270 необходимых голосов выборщиков для того, чтобы во второй раз занять кресло в Белом доме.

Впоследствии стало известно, что вице-президент США Камала Харрис признала поражение на президентских выборах. Она готова мирно передать власть новоизбранному президенту Дональду Трампу.

Ранее также сообщалось, что демократка Камала Харрис провела телефонный разговор с республиканцем Дональдом Трампом, который победил на выборах президента США. Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти и поздравила его с победой.

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