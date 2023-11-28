Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

После нападения ХАМАС на Израиль обсуждалось предложение послать деньги Романа Абрамовича по продаже клуба "Челси" Израилю, а не Украине, пишут британские СМИ.

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Деньги от продажи Романом Абрамовичем лондонского "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

После нападения ХАМАС на Израиль странами Запада обсуждалось предложение перенаправить деньги, которые получил русский олигарх Роман Абрамович за сделку по продаже лондонского "Челси" (в размере 2,34 миллиарда фунтов стерлингов) Израилю, а не Украине (как то планировалось ранее). Об этом пишет британское издание Telegraph со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам.

Причем, что характерно, они высказывают противоположные мнения о том, была ли это идея самого олигарха или Израиля, гражданство которого он получил в 2018 году.

Инсайдер, хорошо знакомый с позицией Великобритании, говорит, что деньги все еще находятся в подвешенном состоянии из-за опасений олигарха, что в Кремле негативно отреагируют на такую помощь Украине.

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"Абрамович не хочет, чтобы в России осуждали его за то, что он потратил деньги на нужды Украину", - сказал он.

Утверждается, что Абрамович не только рассматривал передачу фонда на гуманитарные цели в Израиле, но и предлагал вариант помощи жертвам недавнего землетрясения в Турции.

Другие источники говорят, что обсуждения велись в Израиле, а сам олигарх о них не знал. Есть даже данные, что правительство Великобритании решительно отказалось от этой идеи.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали Великобританию, поскольку Роман - такой крупный донор в Израиле, не могли бы они рассмотреть возможность выдачи лицензии на любые его активы, не только "Челси", для пожертвования на восстановление в Израиле", - сказали инсайдеры.

Напомним, весной минувшего года Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины.

Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи, сообщили на сайте британского правительства.

Ограничения наложены примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Из-за этого Абрамович был вынужден продать "Челси". Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, и после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 млрд фунтов стерлингов.

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