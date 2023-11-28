УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

Дмитрий Видоменко
28 ноября 2023, 22:45
После нападения ХАМАС на Израиль обсуждалось предложение послать деньги Романа Абрамовича по продаже клуба "Челси" Израилю, а не Украине, пишут британские СМИ.
Абрамович, Челси
Деньги от продажи Романом Абрамовичем лондонского "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

После нападения ХАМАС на Израиль странами Запада обсуждалось предложение перенаправить деньги, которые получил русский олигарх Роман Абрамович за сделку по продаже лондонского "Челси" (в размере 2,34 миллиарда фунтов стерлингов) Израилю, а не Украине (как то планировалось ранее). Об этом пишет британское издание Telegraph со ссылкой на собственные источники, близкие к переговорам.

Причем, что характерно, они высказывают противоположные мнения о том, была ли это идея самого олигарха или Израиля, гражданство которого он получил в 2018 году.

Инсайдер, хорошо знакомый с позицией Великобритании, говорит, что деньги все еще находятся в подвешенном состоянии из-за опасений олигарха, что в Кремле негативно отреагируют на такую помощь Украине.

видео дня

"Абрамович не хочет, чтобы в России осуждали его за то, что он потратил деньги на нужды Украину", - сказал он.

Утверждается, что Абрамович не только рассматривал передачу фонда на гуманитарные цели в Израиле, но и предлагал вариант помощи жертвам недавнего землетрясения в Турции.

Другие источники говорят, что обсуждения велись в Израиле, а сам олигарх о них не знал. Есть даже данные, что правительство Великобритании решительно отказалось от этой идеи.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали Великобританию, поскольку Роман - такой крупный донор в Израиле, не могли бы они рассмотреть возможность выдачи лицензии на любые его активы, не только "Челси", для пожертвования на восстановление в Израиле", - сказали инсайдеры.

Напомним, весной минувшего года Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов из-за войны России против Украины.

Под ограничения попали Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Игорь Сечин и другие близкие к президенту России Владимиру Путину олигархи, сообщили на сайте британского правительства.

Ограничения наложены примерно на 15 млрд фунтов стерлингов (почти 20 млрд долларов), которыми владеют эти олигархи. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки в Британии, а также запрет на въезд в страну.

Из-за этого Абрамович был вынужден продать "Челси". Американский миллиардер Тодд Боли заплатил за клуб 2,5 миллиарда фунтов стерлингов, и после расходов, связанных со сделкой, осталось 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Челси Роман Абрамович новости спорта война России и Украины Нападение ХАМАС на Израиль
Реклама

Главное за день

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:47 Украина
Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:31 Синоптик
Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

20:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:05

Загорелый дубайский патриот: путиниста Газманова сфотографировали на пляже курорта

22:47

Повесился бывший жених Волочковой

22:45

Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

22:33

Это последний: Энрике Иглесиас огорошил поклонников неприятной новостью

22:08

Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света

Война не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – ТукаВойна не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – Тука
21:47

Что будет с курсом доллара до конца осени: эксперт пояснил, чего ждать украинцам

20:47

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:31

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:29

Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

Реклама
20:24

"Продвижение очень тяжелой ценой": боец "Легиона Свободы" раскрыл ситуацию под Мелитополем

20:16

Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и переменыВидео

19:55

Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены начальника ГУР

19:15

В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

19:10

Что происходит на левом берегу Херсона: краткий обзормнение

18:47

"Используют приманку": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом

18:45

Пограничники вышли к границе с РФ и подняли украинский флаг в пункте пропускаВидео

18:43

Что символизирует дерево вяз: действительно ли оно является "деревом смерти"

18:23

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Петуху – срыв, Собаке - радость

18:22

Михаил Боряский попал в реанимацию с инфарктом

17:58

"Из 110 человек в роте осталось трое": в ОП заявили о новом подходе к мобилизации

Реклама
17:49

Зеленский подписал бюджет на 2024 год

17:46

Оккупанты полностью уничтожили несколько населенных пунктов на Херсонщине

17:30

Игар Тышкевич. Что лишит РФ и Беларусь важнейших рычагов давления на КНРВидеоВидеоблоги

17:24

Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите внимание перед сном

17:19

У Веры Брежневой появился новый бойфренд

17:07

У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы

16:55

Нужны три шага: в ОП рассказали, как окончательно одержать победу над Россией

16:46

"На больного не похож": как выглядит Олег Винник сейчас

16:35

Генерал-разведчик назвал, чем отравили руководство ГУР и жену Буданова

16:09

Певица Тринчер разводится с блогером ВолошинымВидео

15:59

Какие овощи можно легко вырастить зимой на собственном подоконнике: советы садоводов

15:55

Гороскоп на завтра 29 ноября 2023: Тельцу - острая нехватка денег, Льву - серьезная ссора с супругом

15:50

Дочь Лорак показала, как живет в России: грязная комната и "проблемы"Видео

15:46

Как вернуть белизну посеревшим вещам: 7 эффективных способов, которые гарантированно помогут

15:46

Шесть прилетов в центре города: в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов

15:33

Как украинцам решить вопрос со стажем ради более высокой пенсии: в Сети появилась инструкция

15:25

На Украину налетят метели и ударит мороз: синоптик рассказала, где будет бушевать новый циклон

15:18

Тактическое отступление ВСУ: враг начал наступление на нескольких участках фронта

14:58

"Молчунья" Седокова похвасталась похудением с помощью бревна

14:49

Приближаются к коксохимическому заводу: в разведке Британии раскрыли продвижение россиян возле Авдеевки

Реклама
14:48

Была отравлена тяжелыми металлами: в ГУР подтвердили покушение на жизнь жены Буданова

14:40

Вступление Украины в ЕС: руководство ЕП поддержало начало переговоров с Киевом

14:29

Церковный праздник 29 ноября: что нельзя делать на святых мучеников Парамона и Филумена

14:26

София Ротару отдала кругленькую сумму, чтобы помочь внуку уехать за границу - СМИ

14:20

Стали уязвимыми: шторм снес заграждения возле Керченского моста и бухты СевастополяФото

14:06

Вы украшали елку неправильно: эксперты назвали 6 распространенных ошибок

13:43

Шантаж, абьюз и угрозы: жена лидера группы Скай разводится с певцом

13:37

В НАТО предупредили о подготовке новых ракетных ударов РФ по городам Украины

13:34

"Последствия будут более серьезные": Шольц сделал важное заявление для Украины

13:30

"Процессы обостряются": возможен ли дворцовый переворот в России - Тука

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять