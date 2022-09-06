Дергался и хватался за стул: в Британии заметили маниакальные странности в поведении Путина

На встрече с подростками президент РФ делал неестественные движения ногами, ерзал на стуле и периодически хватался свободной рукой за его подлокотник.
Во время встречи президента РФ Владимира Путина с российскими подростками на Камчатке в его поведении проявились новые странности.
Он делал неестественные движения ногами, ерзал на стуле и периодически хватался свободной рукой за его подлокотник, пишет британское издание Daily Mail.
Отмечается, что выступление Путина было "бессвязным", выглядел он "неловко", а ноги его "дрожали".
"Он неоднократно постукивал обеими ногами по полу и хватался за подлокотник, будто для поддержки, заявив детям: "Жить надо ради того, за что можно умереть", — напоминают журналисты.
Они пишут, что ранее "он разговаривал со школьниками, маниакально дергая ногами и крепко сжимая подлокотник".
В материале напоминается, что президент РФ уже неоднократно давал повод для разговоров о своем здоровье, поскольку регулярно на публике подергивался и пошатывался.
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
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