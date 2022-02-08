Для России важна не Украина: Боррель об агрессии Путина

Жозеп Боррель / REUTERS

Сейчас мир стоит на пороге полномасштабной войны. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, Россия оказывает давления, чтобы обсудить с Киевом безопасности в Европе.

"Для России важна не Украина. Для России важна архитектура безопасности в Европе. Архитектура, которую поставили под сомнение. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - заявил Боррель.

При этом он добавил, что не считает, что Россия вторгнется в Украину.

"Я бы не сказал, что мы стоим на пороге полномасштабной войны наподобие Второй мировой. Не думаю, что Россия вторгнется в Украину - как Гитлер вторгся в Советский союз в 1941 году", - заявил Боррель.

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Агрессия России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

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