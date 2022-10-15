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"Доисторические" зенитки: оккупанты тянут на войну в Украину музейный хлам

15 октября 2022, 18:53

В Сети появилось видео с зенитными установками С-60, которые были разработаны в СССР еще в 1940-х годах.

С-60
В РФ зенитки С-60 перебрасывают на войну/ Скриншот

Российские оккупанты перебрасывают на войну в Украину "музейное" вооружение разработки почти вековой давности.

В Сети появилось видео с зенитными установками С-60, которые были разработаны в СССР еще в 1940-х годах. Видео опубликовано в Telegram СтратКом ВСУ.

"Очередная партия доисторического ла*на, которое кацапы тянут на фронт. Это зенитные установки С-60, которые разработаны в 40-х годах прошлого века", — говорится в подписи к видео. Отмечается, что видео, было снято в российской Уфе.

Обратим внимание, что с вооружения зенитки С-60 были сняты в СССР еще в 80-х годах 20-го века.

с-60
/ Скриншот

Напомним, ранее российские оккупанты жаловались на то, что командование заставляет их участвовать в боевых действиях на морально и технически устаревшей бронетехнике.

В частности, об этом рассказал военнослужащий 6-й армии 138-го отдельного мотострелкового дивизиона РФ в разговоре с матерью. Перехват публикует Главное управление разведки Минобороны.

При этом солдат-оккупант поясняет, что сообщения и сюжеты пропаганды РФ об успехах в Украине полностью фальшивые.

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