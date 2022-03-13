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Доллар за 250 рублей: в России кончилась валюта и пропадает сахар

13 марта 2022, 09:06

Сообщается, что Центральный банк РФ принял решение запретить россиянам покупать наличные доллары.

доллары
Доллар за 250 лет: в России кончилась валюта и пропадает сахар / Reuters

В России из-за развязанном Путиным агрессии против Украины курс доллара взлетел втрое ‒ с 80 до 250 рублей за доллар (по состоянию на 13 марта). Об этом говорится в данных Banki.

На Московской бирже до 18 марта ограничили продажу валюту: долларов в стране просто нет. Кроме того, Центральный банк РФ принял решение запретить россиянам покупать наличные доллары.

Проблемы также возникают с поставками продуктов. По всей РФ уже не хватает сахара.

"Жители Владивостока жалуются, что в магазинах трудно приобрести сахар-песок. Спрос на него вырос в разы с конца февраля, следом немного поднялась и цена. Но главная проблема в наличии – магазины не успевают за ажиотажем", – пишет региональное СМИ.

Также есть появилась информация, что в приграничных с Россией областях Казахстана наблюдается наплыв россиян, которые оптом скупают продукты питания и другие товары. В частности, портал "Мой город" писал, что граждане соседней страны объясняют большие объемы покупок в Казахстане тем, что цены ниже, кроме того, в России товары отпускают в ограниченном количестве из-за потребительского ажиотажа, который связан с экономическими санкциями.

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Напомним, ранее экономист и специалист Экспертной экономической платформы Олег Гетман сообщил, что за сегодняшний день россияне обеднели приблизительно в два раза.

"На протяжении недели они условно обеднеют в три раза. Если ранее ВВП у них было 1,4 триллиона долларов, то за день он сократился условно до 800 миллиардов".

И это, по прогнозу специалистов, лишь начало последствий, которые ожидают экономику России после введенных против нее санкций от США, Великобритании, ЕС, Канады и так далее.

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Автор: Егор Бунин
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