Домашний арест и увольнение: Путин карает своих советников - Байден

Владимир Путин самоизолировался и наказывает некоторых из своих советников.
После провала блицкрига в Украине президент России Владимир Путин самоизолировался и наказывает некоторых из своих советников.
Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, говорится в сообщении CNN.
На вопрос о том, насколько сильно советники дезинформируют российского президента, он ответил: "Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он, хм, уволил ли поместил под домашний арест некоторых своих советников".
При этом представители правительства США на этой неделе выразили уверенность в оценке разведки, которая указывает на то, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха российских военных во время войны, которая длится уже более месяца.
Байден также отметил, что он "скептически настроен" на то, что Путин выведет все свои силы с окраин украинской столицы Киева. Он отметил, что пока нет веских доказательств.
Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин "наращивает свои силы на Донбассе".
Напомним, во время выступления в Польше Байден на весь мир назвал Путина диктатором. Также он заявил, что "сейчас Украина – на передовой линии в борьбе за демократию и за свободу", а Путину на самом деле не нужны переговоры.
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