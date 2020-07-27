У Путина рассказали, может ли РФ стать гарантом перемирия на Донбассе

Путин / Reuters

Власти РФ не могут стать гарантом перемирия в зоне военного конфликта на Донбассе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

По его словам, новое соглашение о перемирии на Донбассе является существенным шагом для снижения напряженности на линии соприкосновения. Далее, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия, Песков ответил ‒ "Россия не является стороной конфликта ".

"На уровне Нормандского формата (закрепить эту договоренность - Главред) - одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Дмитрий Козак ‒ куратор украинского направления в Кремле и заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина ‒ заявил о том, что в РФ на официальном уровне никогда не обсуждались планы о политической и правовой интеграции Донецкой и Луганской областей в состав РФ.