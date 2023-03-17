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"Доставит Украине беды": в Кремле приступ бешенства из-за передачи ВСУ МиГ-29

17 марта 2023, 13:46
Дмитрий Песков прокомментировал намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков / УНИАН

В России прокомментировали решение Польши и Словакии передать Украине истребители МиГ-29.

Решение Польши поставить Украине истребители МиГ-29 является примером того, как ряд стран НАТО "повышает свою вовлеченность в конфликт", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, поставка Украине истребителей МиГ-29 якобы "не может повлиять на исход" войны, развязанной РФ против Украины.

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"Поставленная Варшавой Киеву техника будет подлежать уничтожению в ходе спецоперации", - утверждает глашатай Путина.

Он также считает, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители МиГ-29 "напоминают попытки утилизации старой ненужной техники".

"Разумеется, поставка этой военной техники, как мы уже неоднократно говорили, не может повлиять на исход специальной военной операции, но может доставить дополнительные беды для самой Украины и украинского народа", - добавил Песков.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна уже готова передать Украине все истребители МиГ-29, которые находятся в рабочем состоянии и стоят на вооружении Воздушных сил страны. Президент Польши отметил, что ВСУ смогут их использовать, потому что у Украины сейчас есть пилоты, которые умеют управлять этими самолетами. Дуда выразил уверенность, что в будущем Украине нужно будет поставить F-16.

16 марта польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина получит от Польши 4 истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Напомним, правительство Словакии одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом 17 марта заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. По предварительной информации, Украине передадут 13 самолетов.

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