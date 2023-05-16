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Дроны напечатают на 3D-принтере: СМИ узнали о дальнобойных британских БПЛА для Украины

Алексей Тесля
16 мая 2023, 14:26 обновлено 16 мая, 14:39
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Компания QinetiQ разработала совместно с министерством обороны Британии программу беспилотников.
Дрон QinetiQ
Дроны QinetiQ передадут Украине / QinetiQ

Великобритания передаст Украине сотни дронов-камикадзе, изготовленных на заказ, для отражения агрессии РФ.

Источник сообщил, что секретность поставки объясняют коммерческой тайной, поскольку беспилотники все еще находятся на поздних стадиях закупок, пишет Telegraph.

"Они будут доставлены в ближайшие месяцы", – подчеркнул собеседник издания.

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Какие дроны Британия передаст Украине

Отмечается, что ранее компания QinetiQ из Хэмпшира работала совместно с министерством обороны Британии над программой беспилотников, чтобы "предоставить рекомендации по беспилотным авиационным системам, которые могут быть быстро развернуты украинскими военными".

По данным QinetiQ, один из тестовых проектов включал 3D-печать дельтаобразного крыла "камикадзе". Не было никаких признаков того, что речь шла об оружии для Украины.

Согласно публикации, речь идет о беспилотниках-камикадзе с дальностью полета более 125 миль (более 200 километров), что более чем вдвое превышает дальность установок HIMARS, которые успешно применяет украинская армия.

Источники в оборонном ведомстве Британии признали, что это беспилотники-камикадзе, "основной задачей которых является транспортировка боеприпасов".

"Они были быстро разработаны и адаптированы за значительно меньшие средства, чем другие", – заявили собеседники издания, добавив, что "дроны имеют эффект, сравнимый с артиллерийским снарядом".

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Сравнительные характеристики передаваемого Украине вооружения / telegraph.co.uk

Ранее в сообщении CNN говорилось о передаче Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, которые пригодятся во время контрнаступления ВСУ. Украина гарантировала Британии, что ракеты не будут применяться по территории агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow. Британский министр акцентировал внимание на способности ВСУ проводить грамотные операции и полагает, что ракеты помогут украинским войскам освободить свои территории от оккупантов РФ.

Советник Комиссии США по безопасности в Европе Пол Массаро опубликовал карту, на которой можно увидеть, что ракеты Storm Shadow, дальность пуска которых до 300 км, могут поражать цели в оккупированном Крыму (в том числе, и Крымский мост, - ред.), на территории России и в Беларуси. По словам Массаро, такое вооружение поможет достичь побед на фронте.

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